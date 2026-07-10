Geldregen für ITM Power. Der Elektrolyse-Spezialist konnte in dieser Woche die offizielle Bewilligung von Fördergeldern in Höhe von 46,5 Millionen Britische Pfund (54,6 Millionen Euro) vom Department for Energy Security and Net Zero ("DESNZ") verbuchen. Bereits im April hatte das Unternehmen den Zuschuss angekündigt.Die Fördermittel stehen im Zusammenhang mit einer Kapitalbeteiligung in Höhe von etwa 40 Millionen Pfund (rund 47 Millionen Euro). Der Staatskonzern Great British Energy steht dahinter.Mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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