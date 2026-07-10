Die Microsoft-Aktie versucht, sich nach dem jüngsten Rückgang zu stabilisieren. Kann sich die laufende Erholung weiter festigen?Den vollständigen Artikel lesen ...
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