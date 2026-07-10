Die Aktien aus dem chinesischen EV-Sektor haben am Freitag im heimischen Handel zu den größten Gewinnern gehört. Im Rahmen eines Aktionsplans zur Erreichung der CO2-Ziele sollen die sogenannten New Energy Vehicles (NEVs) bis zum Jahr 2030 rund 30 Prozent des gesamten Fahrzeugbestandes in China ausmachen.• Chinas Aktionsplan sieht vor, dass NEVs bis 2030 rund 30 Prozent des Fahrzeugbestands ausmachen sollen.• Peking will dafür den großflächigen Einsatz von New-Energy-Schwerlast-Lkws vorantreiben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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