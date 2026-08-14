Die BYD-Aktie hat den in meiner vorherigen Analyse favorisierten Rücklauf inzwischen gestartet. Der damals noch mögliche Angriff auf den Kreuzwiderstand bei 10,73 € blieb zwar aus, und doch ging es bereits vom Augusthoch in der Spitze um rund -10% gen Süden. Mit aktuell 9,67 € rückt nun zunächst der wichtige Kreuzsupport um 9,49 € näher. Darunter wäre in weiterer Folge das Jahrestief bei 8,05 € wieder ein realistisches Ziel. Das bärische Szenario ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de