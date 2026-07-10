Datum der Anmeldung:
07.07.2026
Aktenzeichen:
B1-104/26
Unternehmen:
IAG Invest AG & Co. KG, Linz (Österreich) und PE Venture GmbH, München/Erwerb der gemeinsamen Kontrolle an der VAVENTUS AG Kälte Klima Lüftung, Oberhaching
Produktmärkte:
Planung Installation Wartung und Instandhaltung von Heizungs- Klima- Lüftungs- Kälte und Sanitärtechnik
07.07.2026
Aktenzeichen:
B1-104/26
Unternehmen:
IAG Invest AG & Co. KG, Linz (Österreich) und PE Venture GmbH, München/Erwerb der gemeinsamen Kontrolle an der VAVENTUS AG Kälte Klima Lüftung, Oberhaching
Produktmärkte:
Planung Installation Wartung und Instandhaltung von Heizungs- Klima- Lüftungs- Kälte und Sanitärtechnik
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