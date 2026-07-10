Ab dem 1. Januar 2027 startet in Deutschland das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot. Aber was bedeutet das konkret für deine persönliche Finanzplanung? Lohnt sich der Einstieg auch im fortgeschrittenen Alter? Und was passiert eigentlich mit bestehenden Riester-Verträgen? In der zweiten Ausgabe des Q&A-Webinars von SMARTBROKER+ stellt sich Vorstand Thomas Soltau den brennenden Fragen der Community. Die wichtigsten Key-Facts aus dem Video auf einen Blick: Attraktive Förderung: Der Staat schießt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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