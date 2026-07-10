Der Aktienmarkt schläft nie, und besonders im Tech- und Konsumsektor tut sich aktuell einiges. Vom hochvolatilen KI-Geheimtipp bis zur defensiven Value-Aktie - in diesem Video werfen wir einen Blick auf drei völlig unterschiedliche Unternehmen, die Trader und Investoren jetzt auf dem Schirm haben sollten. Testen Sie unseren Börsendienst und profitieren Sie von unserer Strategie. 1. Nebius: Der Cloud-KI-Geheimtipp mit High-Beta-Garantie Wer an Künstliche Intelligenz denkt, landet meist sofort bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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