Original-Research: CEOTRONICS - von Montega AG



10.07.2026 / 10:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu CEOTRONICS Unternehmen: CEOTRONICS ISIN: DE0005407407 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 10.07.2026 Kursziel: 17,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

Peer Group-Analyse: CEOTRONICS im internationalen Wettbewerb



Mit dem Börsengang von Savox existiert neben INVISIO erstmals eine breitere börsennotierte Peer Group für Anbieter taktischer Kommunikationssysteme. Der Vergleich ist insbesondere vor dem Hintergrund steigender europäischer Verteidigungsausgaben relevant. Gleichzeitig hat sich die Bewertung vieler Defence-Unternehmen nach der starken Rallye der vergangenen Jahre zuletzt wieder etwas normalisiert. Wir vergleichen CEOTRONICS nachfolgend auf der Produkt-, Auftrags- und Finanzebene mit INVISIO und Savox.



Produkt: Unterschiedliche Philosophien statt klarer technischer Überlegenheit



Der Wettbewerb zwischen CEOTRONICS, INVISIO und Savox konzentriert sich im Kern auf PTT-Systeme (Push-to-Talk) bzw. Control Units, also die zentrale Bedien- und Kommunikationsschnittstelle der Soldaten. Während alle drei Anbieter moderne Kommunikationslösungen anbieten, verfolgen sie unterschiedliche Produktphilosophien.



CEOTRONICS positioniert sich klar über die einfache Bedienbarkeit. Große Tasten und Regler sollen eine intuitive Bedienung mit Handschuhen, bei Nacht und unter Stressermöglichen. Die Systeme integrieren analoge, digitale, hybride und LTE-Funksysteme sowie Intercom-Anlagen in einer Plattform. Zudem verfolgt CEOTRONICS einen offenen Ansatz, sodass sowohl Headsets als auch Funkgeräte und Hubs anderer Hersteller eingebunden werden können. Ein weiterer Unterschied zur Peer Group ist die größere Portfolio-Breite. Neben Headsets und Control Units bietet CEOTRONICS auch digitale Teamfunkgeräte (auch als mobile Interkom), Lärmschutzhelme sowie Video- und Übertragungssysteme an.



INVISIO setzt auf kompaktere Geräte, die auch für tiefere Tauchgänge ausgelegt sind, was insbesondere maritime Spezialeinheiten adressiert. Der Nachteil aus unserer Sicht ist, dass die kleineren Gehäuse auch kleinere Bedientasten mit teilweise mehrfach belegten Funktionen erfordern. Strategisch verfolgt INVISIO zudem ein stärker vertikal integriertes Ökosystem aus eigenen Headsets, Hubs und Control Units, was für INVISIO zwar attraktiv ist, die Wahlfreiheit der Kunden jedoch einschränken kann.



Savox gilt im Markt als preislich attraktiver Anbieter und ist historisch besonders stark bei Feuerwehr- und Fahrzeugkommunikationslösungen sowie im finnischen Militär-Business. Das Unternehmen verfolgt mit seiner TRICS-Plattform einen modularen Ansatz für militärische Kommunikationssysteme. Ähnlich wie CEOTRONICS ermöglichen die Control Units die Anbindung mehrerer Funkgeräte sowie verschiedener Intercom- und Audiosysteme. Im Unterschied zu CEOTRONICS steht bei Savox jedoch weniger die intuitive Bedienbarkeit im Vordergrund als vielmehr die Modularität und Systemintegration.



Aufträge: CEOTRONICS etabliert sich durch jüngste Auftragsgewinnezunehmend als europäischer Anbieter



Während sich die Produktportfolios der drei Unternehmen in vielen Bereichen überschneiden, zeigen sich auf der Auftragsebene deutliche Unterschiede hinsichtlich Kundenstruktur, regionaler Ausrichtung und Visibilität der künftigen Geschäftsentwicklung.



CEOTRONICS hat sich mit dem Gewinn des SmG-Rahmenvertrags der Bundeswehr (im Wettbewerb mit der hier betrachteten Peer Group) als einer der führenden europäischen Anbieter taktischer Kommunikationssysteme etabliert. Nach dem erfolgreichen Abschluss der ersten drei Abrufe wurden bislang insgesamt 110.000 Systeme bestellt. Der zuletzt erteilte dritte Losabruf im Volumen von rund 47 Mio. EUR wird nach aktueller Planung überwiegend in den Geschäftsjahren 2026/27 und 2027/28 ausgeliefert und sorgt damit für eine sehr hohe Umsatzvisibilität. Darüber hinaus gelang es dem Unternehmen in den vergangenen Quartalen, mehrere Großaufträge europäischer Streitkräfte zu gewinnen, darunter Aufträge über 13,5 Mio. EUR sowie zuletzt rund 12,5 Mio. EUR. Diese bestätigen aus unserer Sicht, dass sich CEOTRONICS zunehmend auch außerhalb Deutschlands als relevanter Anbieter positioniert. Gleichzeitig dürfte der SmG-Rahmenvertrag bis 2030 weiteres Potenzial bieten. Nachdem dritten Abruf wurden bislang 110.000 der maximal 191.000 Systeme bestellt, sodass ein vierter und fünfter Abruf aus heutiger Sicht wahrscheinlich erscheint.



INVISIO verfügt über die international breiteste Kundenbasis der Peer Group. Zu den wichtigsten Endkunden zählen unter anderem die US Army sowie zahlreiche NATO-Streitkräfte in Europa (u.a. UK, Niederlande, Irland, Dänemark). Durch mehrere parallel laufende Programme mit unterschiedlichen Laufzeiten und Regionen entsteht dadurch eine hohe geografische Diversifikation. Der Auftragsbestand wird regelmäßig durch Folgeabrufe bestehender Rahmenverträge sowie Neuvergaben internationaler Ausschreibungen gestützt.



Savox adressiert ebenfalls Streitkräfte zahlreicher NATO-Mitgliedstaaten sowie Behördenorganisationen und Fahrzeughersteller. Hauptkunde ist hierbei die finnische Armee, der Anteil der Umsätze innerhalb des Heimatmarkts liegt bei ungefähr der Hälfte. Der Fokus liegt dabei häufig auf integrierten Kommunikationslösungen für Fahrzeuge, Sicherheitsbehörden und Spezialanwendungen. Durch den Börsengangverfolgt das Unternehmen das Ziel, seine internationale Marktposition insbesondere im Verteidigungsbereich weiter auszubauen und künftig verstärkt an großvolumigen europäischen Beschaffungsprogrammen zu partizipieren. Jüngst konnte Savox zudem einen Auftrag über 8.000 Einheiten aus der Asien-Pazifik-Region für sich gewinnen.



Finanzen: CEOTRONICS weist trotz operativer Fortschritte weiterhin Bewertungsabschlag auf



Die finanzielle Entwicklung der drei Unternehmen verdeutlicht die unterschiedlichen Reifegrade der Geschäftsmodelle. Während INVISIO als etablierter internationaler Anbieter bereits seit Jahren hohe Margen und stabile Cashflows erzielt, befindet sich CEOTRONICS infolge des SmG-Ramp-Ups derzeit in einer Phase beschleunigten Wachstums. Savox wiederum steht nach dem Börsengang noch am Beginn seiner Kapitalmarktgeschichte.



[Tabelle]



Die Bewertung spiegelt diese operative Entwicklung aus unserer Sicht bislang nur teilweise wider. INVISIO wird aufgrund seiner internationalen Marktstellung und hohen Profitabilität traditionell mit einem deutlichen Premium gehandelt. Auch Savox erreichte im Zuge des Börsengangs eine ambitionierte Bewertung, die sich in den kommenden Monaten erst noch beweisen muss. CEOTRONICS notiert hingegen trotz der strukturell verbesserten Wachstumsperspektiven und der außergewöhnlich hohen Visibilität aus dem SmG-Rahmenvertrag weiterhin mit einem deutlichen Abschlag gegenüber beiden internationalen Wettbewerbern. So wird CEOTRONICS aktuell lediglich mit einem EV/EBIT von 9,0 bewertet, während INVISIO (31,3) und Savox (32,2) jeweils ein knapp viermal höheres Bewertungsniveau erreichen. Zwar existieren aus unserer Sicht nachvollziehbare Gründe für einen Bewertungsabschlag, insbesondere die Notierung im Börsensegment Basic Board, die vergleichsweise geringe Handelsliquidität sowie die kleinere internationale Investorenbasis. Das Ausmaß dieser Differenz erscheint uns jedoch deutlich überzogen. Insbesondere vor dem Hintergrund einer inzwischen zweistelligen EBIT-Marge, eines Rekordauftragsbestands und der hohen Ergebnisvisibilität sehen wir die aktuelle Bewertungsdiskrepanz als fundamental nichtgerechtfertigt an.



Fazit



Der Vergleich mit INVISIO und Savox zeigt, dass CEOTRONICS heute in einer anderen Wettbewerbsposition steht als noch vor wenigen Jahren. Auf Produktebene verfolgt das Unternehmen mit seiner konsequent auf Bedienbarkeit ausgelegten Produktphilosophie einen klar differenzierten Ansatz, der sich insbesondere bei großvolumigen Beschaffungsprogrammen regulärer Streitkräfte als Wettbewerbsvorteil erwiesen hat. Die Offenheit der Plattform gegenüber unterschiedlichen Funkgeräten, Hubs und Headsets erweitert dabei die Einsatzmöglichkeiten zusätzlich. Auf Auftragsebene hat sich CEOTRONICS mit dem SmG-Rahmenvertrag sowie weiteren europäischen Großaufträgen als relevanter Anbieter innerhalb Europas etabliert. Der hohe Auftragsbestand und die Wahrscheinlichkeit weiterer Abrufe aus dem bestehenden Rahmenvertrag schaffen eine Visibilität, die innerhalb der Peer Group einzigartig ist.

Auch auf finanzieller Ebene hat CEOTRONICS in den vergangenen beiden Geschäftsjahren erhebliche Fortschritte erzielt. Umsatz, Profitabilität und Cash-Generierung liegen inzwischen deutlich über dem historischen Niveau. Trotz dieser operativen Transformation bewertet der Kapitalmarkt das Unternehmen weiterhin mit einem spürbaren Abschlag gegenüber den internationalen Wettbewerbern. Sollte es CEOTRONICS gelingen, den Anteil internationaler Aufträge weiter auszubauen und die operative Margenentwicklung fortzusetzen, sehen wir Potenzial für eine weitere Annäherung an die Bewertungsmultiplikatoren der internationalen Peer Group und damit erhebliches weiteres Kurspotenzial in der Aktie. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel bei 17,00 EUR.







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Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



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