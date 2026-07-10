Seit unserer positiven Einschätzung zur Aktie von Duolingo im Mai konnte sich diese deutlich erholen. Während kurzfristige Sorgen um die Profitabilität den Kurs belasten, sprechen die Entwicklung der Nutzerzahlen und die langfristigen Wachstumsaussichten weiterhin für das Unternehmen. Die Investmentthese für Duolingo und die gleichnamige Sprachlern-App bleibt aus langfristiger Sicht überzeugend. Trotz anhaltender Diskussionen über mögliche Risiken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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