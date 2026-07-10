Ein US-Solarkonzern will Wohnhäuser in dezentrale Rechenzentren für Künstliche Intelligenz verwandeln. Die Wall Street reagiert mit Kurszielen, die deutlich über dem aktuellen Aktienkurs liegen. Wells Fargo sieht bei Sunrun ein Aufwärtspotenzial von rund 83 Prozent. Ein Jahr voller Kursverluste, und dann das: Die Aktie von Sunrun, dem größten Anbieter von Solaranlagen für Privathaushalte in den USA, ist seit Jahresbeginn 2026 um rund 36 Prozent gefallen. Nun sorgt eine ungewöhnliche Geschäftsidee für neue Aufmerksamkeit bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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