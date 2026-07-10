

EQS-Media / 10.07.2026 / 13:20 CET/CEST

Hamburg, 10.07.2026 - EVENTIM LIVE ist erfolgreich in den ersten Abschnitt des europäischen Festivalsommers 2026 gestartet. Die Festivals der internationalen Promoter-Gruppe innerhalb des CTS EVENTIM Konzerns verzeichneten dabei insgesamt bereits mehr als eine Million Besucher. Zu den Highlights zählen die Signature Brands Rock am Ring, Rock im Park, Hurricane, Southside und Nova Rock, die ihre führende Marktposition mit hoher Nachfrage, ausverkauften Veranstaltungen, Rekordvorverkäufen und wachsender digitaler Reichweite einmal mehr unter Beweis stellen. Rock am Ring und Rock im Park waren erneut ausverkauft - so schnell wie noch nie zuvor. Der Livestream von Rock am Ring über MagentaTV erzielte mit mehr als 50 Millionen Content Views die höchste digitale Reichweite in der Geschichte des Festivals. Hurricane feierte seine ausverkaufte 30. Ausgabe und unterstrich gemeinsam mit dem Southside Festival einmal mehr die starke Position der Zwillingsfestivals im europäischen Markt. Nova Rock setzte den positiven Trend fort und verzeichnete neue Bestwerte unter anderem bei Gastronomie und Merchandising. Auch wirtschaftlich entwickeln sich die Festivalmarken kontinuierlich weiter. Sponsoring, digitale Vermarktung und maßgeschneiderte Markenkooperationen gewinnen ebenso an Bedeutung wie Premium-Camping, Hospitality-Angebote und weitere Zusatzleistungen. Sie erschließen zusätzliche Erlöspotenziale, erweitern das Festivalerlebnis für unterschiedliche Zielgruppen und stärken die wirtschaftliche Basis der Veranstaltungen. Der positive Trend setzt sich bereits im Vorverkauf für 2027 fort. Rock am Ring und Rock im Park verzeichnen den erfolgreichsten Vorverkaufsstart ihrer Geschichte. Mit dem ersten Auftritt von Blink-182 bei den Zwillingsfestivals steht zudem bereits ein internationales Highlight für die Ausgabe 2027 fest. Auch Hurricane und Southside übertrafen innerhalb der ersten 24 Stunden nach Verkaufsstart den Vorjahreswert. Nova Rock startete ebenfalls deutlich stärker als im Vorjahr in den Ticketverkauf und kündigte mit Die Ärzte einen der ersten Headliner für 2027 an. Die frühzeitig hohe Nachfrage schafft zusätzliche Planungssicherheit und unterstreicht die nachhaltige Attraktivität der Festivalmarken von EVENTIM LIVE. ÜBER CTS EVENTIM CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - mobil, online und stationär. Laut dem "Global Promoter Ranking 2025" von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2025 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 3,1 Mrd. Euro.

ÜBER EVENTIM LIVE EVENTIM LIVE ist die internationale Live Entertainment Division der CTS EVENTIM Gruppe und bündelt ein stetig wachsendes Netzwerk aus mehr als 45 Promotern, Festivalveranstaltern und Live Entertainment Unternehmen unter einem Dach. Laut Pollstar zählt EVENTIM LIVE zu den führenden Live Entertainment Plattformen der Branche und wird als größter Promoter Europas sowie als zweitgrößter Promoter weltweit geführt. Das Portfolio umfasst Konzert- und Tourneeveranstaltung, globale Touring-Projekte, ein breites Festivalgeschäft mit mehr als 50 Formaten sowie ausgewählte Venue-Aktivitäten in wichtigen europäischen Märkten. Die breite Aufstellung der Gruppe stärkt die internationale Booking-Kompetenz und ermöglicht effiziente Strukturen bei Routing, Konditionen und Produktionsabläufen. CORPORATE COMMUNICATIONS Christian Colmorgen

Vice President Corporate Communications

christian.colmorgen@eventim.de



INVESTOR RELATIONS Marco Haeckermann

Vice President Corporate Development & Strategy

marco.haeckermann@eventim.de



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Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Nova Rock 2026

Datei: Rock am Ring 2026

Datei: Hurricane 2026



Emittent/Herausgeber: CTS Eventim AG & Co. KGaA

Schlagwort(e): Unternehmen



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