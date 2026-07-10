© Foto: SOPA Images - Sipa USANeue Glasfaser-Verträge, ein möglicher US-Zukauf und eine Prognoseanhebung: UBS traut Prysmian vor den Quartalszahlen einiges zu. Wie hoch das Kursziel jetzt liegt.Die Analysten von UBS erwarten beim italienischen Kabelhersteller Prysmian einen ereignisreichen Sommer. Vor den Halbjahreszahlen am 30. Juli rechnet die Bank mit mehreren positiven Nachrichten in Folge und bekräftigt ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 175 Euro. Im optimistischen Szenario sehen die Analysten sogar 220 Euro als möglich. Die Aktie notierte zuletzt bei 133 Euro, das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 31 Prozent. Kern der positiven Einschätzung ist das Glasfasergeschäft. Prysmian verlagert seine …
Enthaltene Werte: IT0004176001Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE