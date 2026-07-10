© Foto: Ying Tang - picture alliance / NurPhotoNach dem Stopp von Metas Milliarden-Deal sucht Manus neue Eigentümer. Tencent verhandelt über einen Einstieg und könnte größter Anteilseigner werden.Der chinesische Internet- und Spielekonzern Tencent verhandelt über einen Einstieg beim KI-Startup Manus. Tencent könnte dabei zum größten Anteilseigner werden. Hintergrund ist die Entscheidung Pekings, die bereits vereinbarte Übernahme durch Meta Platforms rückgängig machen zu lassen. Wie Reuters unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, prüfen Tencent und die bisherigen Investoren ZhenFund und HSG einen Rückkauf von Manus von Meta. Der Preis soll bei mindestens 2 Milliarden US-Dollar liegen. Zuvor hatte die Financial …
Enthaltene Werte: US30303M1027,KYG875721634Den vollständigen Artikel lesen
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