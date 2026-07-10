Hannover (ots) -Die Temperaturen steigen wieder, der Sommer ist noch nicht vorbei. Beliebte Klimaanlagen sind wegen der vergangenen Hitzewelle vielerorts noch immer ausverkauft. Auf Handelsplattformen zahlen Käufer das Dreifache des regulären Preises. Der kostenlose Dienst bestell.bar benachrichtigt Verbraucher, sobald begehrte Geräte wieder zum Normalpreis verfügbar sind - online oder im Baumarkt vor Ort.Die Nachfrage nach Klimaanlagen übersteigt derzeit das Angebot deutlich. Besonders betroffen ist die Midea PortaSplit, die Mitte Juni noch für 799 Euro erhältlich war. Seit der jüngsten Hitzewelle Ende Juni wechseln die Geräte bei Ebay für über 2.000 Euro den Besitzer. Online-Händler und Baumärkte melden flächendeckend: ausverkauft.Die PortaSplit ist gefragt, weil sie anders als herkömmliche mobile Klimageräte nahezu die Kühlleistung fest installierter Splitanlagen erreicht. Anders als Monoblock-Geräte arbeitet sie effizienter und kühlt Räume schneller herunter. Doch wer jetzt kaufen will, muss entweder Wucherpreise zahlen oder leer ausgehen.Der Dienst bestell.bar bietet einen Ausweg: Nutzer registrieren sich kostenlos mit ihrer E-Mail-Adresse und aktivieren Benachrichtigungen für gewünschte Produkte. "Wir überwachen die Produktverfügbarkeit nahezu in Echtzeit und deutlich schneller als klassische Preisvergleiche", erklärt Fabian Rohr von bestell.bar. Sobald ein Artikel wieder bestellbar ist, erhalten Nutzer sofort eine Nachricht per Mail oder Web-Push.Neu ist die Überwachung lokaler Verfügbarkeiten. Eine Deutschlandkarte zeigt auf einen Blick, welche Baumärkte die PortaSplit auf Lager haben. Verbraucher können einen Markt-Alarm einrichten und werden benachrichtigt, sobald neue Lieferungen in ihrer Nähe eintreffen. Das erspart lange Anfahrten zu leeren Regalen.Alternativen zur Midea PortaSplit existieren. Verschiedene Hersteller führen vergleichbare Geräte, die allerdings ebenfalls vergriffen sind. Auch diese Klimaanlagen überwacht bestell.bar hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit.Hinter bestell.bar steht die Foraum GmbH, die seit April 2023 mehrheitlich zu heise gehört. Das Unternehmen sammelte bereits zwischen 2021 und 2023 Erfahrung mit Verfügbarkeits-Tracking: Damals informierte es über seine App hunderttausende Nutzer über verfügbare PlayStation-5-Konsolen. Eine dedizierte bestell.bar-App befindet sich derzeit in Entwicklung.Der Service ist kostenfrei nutzbar und erfordert lediglich eine Registrierung. Verbraucher können damit Scalper-Preise umgehen und zum regulären Preis einkaufen - sofern sie schnell reagieren, wenn die Benachrichtigung eintrifft.Weitere Informationen: www.bestell.barPressekontakt:Sylke WildePresse- und Öffentlichkeitsarbeitheise0511 5352 290sy@heise.deOriginal-Content von: bestell.bar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183020/6312365