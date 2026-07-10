Phreesia: Günstige Healthcare-SaaS-Aktie nach der Cloud-Korrektur Phreesia (PHR) ist ein US-amerikanisches Software-Unternehmen, das sich auf die Digitalisierung von Arztpraxen und Gesundheitseinrichtungen spezialisiert hat. Die Aktie ist in den letzten Jahren stark unter Druck geraten - typisch für viele Cloud- und SaaS-Titel, die vom AI- und Semiconductor-Hype abgehängt wurden. Laut Investor Philipp von Investor Search ist Phreesia jedoch ein Qualitätsunternehmen, das aktuell zu Unrecht günstig bewertet ist. Drei starke Geschäftsmodelle Phreesia bietet eine integrierte Plattform mit drei Säulen: Das Unternehmen profitiert von den großen Herausforderungen des US-Gesundheitssystems: Zugang zu Behandlungen (Access to Care) und Bezahlbarkeit (Affordability). Attraktive Bewertung Zum Vergleich: Früher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 investresearch.net