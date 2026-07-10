SpaceX, das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, steht kurz vor dem Börsengang - ein Ereignis, das viele Beobachter als den spektakulärsten IPO der letzten 10 bis 20 Jahre bezeichnen. Broker wie Trade Republic haben ihre Kunden bereits mehrfach per E-Mail und App-Banner darauf hingewiesen. Für viele Privatanleger ist es das erste Mal, dass sie direkt an einem solchen Mega-Event teilnehmen können. Eine beeindruckende Erfolgsgeschichte SpaceX hat in den letzten zwei Jahrzehnten nahezu Unmögliches erreicht. Während die Raumfahrt jahrzehntelang eine Domäne staatlicher Organisationen mit extrem hohen Kosten war, hat das Unternehmen die Startkosten für Raketen um 80-90 % gesenkt. Durch wiederverwendbare Raketen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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