- die ordentliche Hauptversammlung findet am Donnerstag, dem 20. August 2026 im Seminaris Hotel Lüneburg, Soltauer Straße 3, 21335 Lüneburg um 12:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 0,20 €/Aktie.Den vollständigen Artikel lesen ...
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- die ordentliche Hauptversammlung findet am Donnerstag, dem 20. August 2026 im Seminaris Hotel Lüneburg, Soltauer Straße 3, 21335 Lüneburg um 12:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 0,20 €/Aktie.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|81 Fünf AG - HV am 20.08.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Donnerstag, dem 20. August 2026 im Seminaris Hotel Lüneburg, Soltauer Straße 3, 21335 Lüneburg um 12:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 0,20 €/Aktie.Den vollständigen...
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