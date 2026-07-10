Mainz (ots) -
Woche 34/26
Sa., 15.8.
Bitte geänderten Programmablauf ab 6.40 Uhr beachten:
6.40 Meine Freundin Conni
6.55 Die Biene Maja (VPS 7.00)
7.05 Bibi Blocksberg (VPS 7.15)
7.30 Bibi Blocksberg (VPS 7.40)
8.00 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood (VPS 8.05)
8.10 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood (VPS 8.15)
(Weiterer Ablauf ab 8.25 Uhr wie vorgesehen.
"Meine Freundin Conni: Conni in den Bergen" entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6312374
Woche 34/26
Sa., 15.8.
Bitte geänderten Programmablauf ab 6.40 Uhr beachten:
6.40 Meine Freundin Conni
6.55 Die Biene Maja (VPS 7.00)
7.05 Bibi Blocksberg (VPS 7.15)
7.30 Bibi Blocksberg (VPS 7.40)
8.00 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood (VPS 8.05)
8.10 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood (VPS 8.15)
(Weiterer Ablauf ab 8.25 Uhr wie vorgesehen.
"Meine Freundin Conni: Conni in den Bergen" entfällt.)
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