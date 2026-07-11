© Foto: 741508661Lang & Schwarz bleibt das Top-Thema der wO-Community: Der Kurs fällt weiter, während Anleger über die Folgen des Trade-Republic-Strategiewechsels, die Kommunikation und die Zukunft des Geschäftsmodells diskutieren.Die Diskussion rund um Lang & Schwarz bleibt eines der beherrschenden Themen in der wallstreetONLINE-Community. Mit zahlreichen neuen Beiträgen war die L&S-Diskussion in dieser Woche erneut die aktivste Diskussion im gesamten Forum. Die wO User tauschen sich weiterhin intensiv darüber aus, welche langfristigen Folgen der Strategiewechsel von Trade Republic für das Geschäftsmodell des Düsseldorfer Finanzunternehmens haben könnte. Neue Unternehmensmeldungen gab es seit der Anpassung …
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