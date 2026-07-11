Hesai Technology: Weltmarktführer bei LiDAR-Sensoren im Robotik-Boom Hesai (HSAI) ist ein chinesischer Spezialist für LiDAR-Technologie (Laser-Sensorik) und einer der großen Gewinner der Robotik- und Autonomes-Fahren-Revolution. Der Investor Philipp H. von Investor Search stellt die Aktie als spannende Wachstumsstory vor, die zwei Mega-Trends verbindet: Robotik und Autonomes Fahren. Marktführende Position Hesai gilt als Weltmarktführer bei LiDAR-Sensoren mit rund 33 % globalem Marktanteil und sogar 51 % im Automotive-Bereich in China. Die Technologie ist inzwischen massentauglich geworden - LiDAR-Sensoren sind deutlich günstiger und werden bereits in Roboterrasenmähern, Robotaxis, Robot-Trucks und Service-Robotern eingesetzt. Neueste Modelle (z. B. 6D Full Color) können teilweise sogar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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