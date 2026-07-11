Um die Entwicklung eigener Hardware zu beschleunigen, soll OpenAI Apple Geschäftsgeheimnisse gestohlen haben. Der iPhone-Konzern hat deswegen jetzt Klage gegen den ChatGPT-Erfinder eingereicht. Im Fokus steht Jony Ives Startup io. Im Jahr 2024 waren Apple und OpenAI noch eine umfassende Partnerschaft eingegangen, in deren Rahmen ChatGPT in das iPhone-Betriebssystem iOS integriert werden sollte. OpenAI-CEO Sam Altman war für die entsprechende Ankündigung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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