Bitcoin Prognose: Warum Wale 16,7 Milliarden kaufen, während ETF-Anleger in Panik verkaufen

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Die größten Bitcoin-Wallets kauften innerhalb von zwei Wochen rund 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar nahe dem Julitief, und das genau in der Phase, in der die Spot-ETFs den schlimmsten Monat seit ihrer Einführung verzeichneten. Im Juni 2026 flossen 4,5 Milliarden Dollar aus den US-Spot-Bitcoin-ETFs ab und stellten einen Negativrekord auf. BTC fiel am 1. Juli auf 57.950 Dollar und markierte den tiefsten Stand seit 21 Monaten. Am 3. Juli kehrten die ETF-Zuflüsse mit 221 Millionen Dollar an einem einzigen Tag ins Positive zurück. Der Fear and Greed Index steht bei 23 und zeigt extreme Angst im Kryptomarkt. Am 10. Juli handelt BTC bei rund 64.300 Dollar nach einer Erholung von elf Prozent vom Tief. CoinDCX setzt das Basisziel der Bitcoin Prognose für Juli bei 65.600 Dollar an. Die Frage für Anleger lautet, ob das Wal-Signal oder der institutionelle Rückzug die Richtung vorgibt. Dieser Artikel untersucht die Daten hinter der Bitcoin Prognose und einen Presale, der in derselben Angstphase Kapital eingesammelt hat.

Bitcoin Prognose zwischen Rekord-ETF-Abflüssen und der größten Wal-Akkumulation des Zyklus

US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten im Juni 2026 Nettoabflüsse von 4,5 Milliarden Dollar und stellten einen Negativrekord seit der Einführung im Januar 2024 auf. BlackRocks IBIT trug mit 3,55 Milliarden Dollar fast vier Fünftel der Monatsbelastung, wie wallstreetONLINE berichtete. Die kumulierten ETF-Zuflüsse für 2026 drehten erstmals ins Negative. BTC fiel am 1. Juli auf 57.950 Dollar, den tiefsten Stand seit Oktober 2024. Der Fear and Greed Index zeigte bei 22 extreme Angst, ein Niveau, das zuletzt 2022 herrschte.

Am 3. Juli kehrten die Zuflüsse mit 221,7 Millionen Dollar nach zehn Abflusstagen ins Positive zurück. Der schwache Arbeitsmarktbericht zeigte laut Yahoo Finance nur 57.000 neue Stellen statt 115.000 und stärkte die Zinssenkungshoffnung. Ein Short Squeeze liquidierte Positionen im Wert von 450 Millionen Dollar und trieb den Kurs über 63.000 Dollar. BTC erholte sich auf rund 64.300 Dollar am 10. Juli. Strategy verkaufte 3.588 BTC für 216 Millionen Dollar, hält aber weiterhin 843.775 BTC. Metaplanet baute seinen Bestand auf 43.000 BTC aus und wurde drittgrößter börsennotierter Bitcoin-Halter weltweit.

CoinDCX setzt das Basisziel der Bitcoin Prognose für Juli bei 65.600 Dollar, im bullischen Szenario bei 70.000 Dollar. Changelly prognostiziert einen Durchschnittskurs von 67.889 Dollar für das Gesamtjahr 2026. Standard Chartered hält sein Jahresziel von 150.000 Dollar trotz des Rückgangs vom Allzeithoch bei 126.198 Dollar aufrecht. Das FOMC-Treffen am 28. Juli gilt als nächster großer Katalysator, nachdem Fed-Chef Warsh beim EZB-Forum gesunkene Inflationsrisiken signalisierte.

Bei 1,33 Billionen Dollar Marktkapitalisierung braucht BTC Kapital in gleicher Höhe für eine Verdopplung, und die Erholung von 64.300 Dollar belohnt Geduld mit begrenzten Prozenten. Diese Begrenzung in der Bitcoin Prognose lenkt den Blick auf Einstiege, bei denen ein einzelnes Listing-Ereignis den Abstand zwischen Einstieg und Ergebnis neu definiert.

Pepeto sammelt 10,38 Millionen Dollar im Presale, während die Bitcoin Prognose über Prozente debattiert

Dasselbe Überzeugungsmuster, das in den Wal-Wallets beim Kauf während extremer Angst sichtbar wird, zeigt sich in einem Presale, der ohne einen roten Tag weiter gefüllt wurde. Während die Bitcoin Prognose Prozentpunkte von 64.000 Dollar aus diskutiert, fließt Kapital in einen Einstieg mit anderer Distanz zum erwarteten Ergebnis.

Pepeto hat während der stärksten Verkaufsphase 2026 mehr als 10,38 Millionen Dollar im Presale eingesammelt, und die eintretenden Wallets zeigen dieselben Profile, die vor dem öffentlichen Handel bei BNB und SHIB aufgetaucht sind. Der Mitgründer, der den originalen Pepe-Coin mit null Produkten und 420 Billionen Token auf 11 Milliarden Dollar gebracht hat, steht hinter Pepeto, und diese Bilanz zeigt, was passiert, wenn ein Listing eintrifft. PepetoSwap verarbeitet Trades ohne Gebühren über Ethereum, BNB Chain und Solana, sodass jeder Dollar auf ein funktionierendes Produkt trifft. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Netzwerken ohne Kosten und beseitigt die Gebühren, die anderswo Gewinne schmälern.

SolidProof hat den gesamten Code auditiert und jeden Smart Contract geprüft, bevor der Presale geöffnet wurde, sodass jeder Dollar in eine verifizierte Vertragsgrundlage fließt. Der Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, eine Zahl, die dauerhaft verschwindet, sobald das sich nähernde Binance-Listing live geht. Analysten verweisen auf die Bewertung, die Pepe ohne Produkte und ohne Börse erreicht hat, und sehen darin den Ausgangspunkt für eine Neubewertung. Die Bitcoin Prognose bestätigt, dass Kapital zurück in den Kryptomarkt fließt, und die Wallets in Pepeto stehen dort, wo in früheren Zyklen die größten Gewinne entstanden.

Der Einstieg schließt sich, sobald das Listing den öffentlichen Handel eröffnet, und dieses Fenster existiert nur, solange der Presale läuft. Wer heute liest, ohne zu handeln, könnte in der nächsten Phase den Erfolg der frühen Halter von außen beobachten.

Fazit

Die Bitcoin Prognose zeigt klare Erholungssignale mit zurückgekehrten ETF-Zuflüssen und einer Wal-Akkumulation im Wert von 16,7 Milliarden Dollar. In jeder Phase extremer Angst belohnte der Markt diejenigen, die eingestiegen sind, bevor die Mehrheit ihre Meinung geändert hat. Derselbe Mitgründer hat Pepeto mit derselben Tokenversorgung und einem sich nähernden Binance-Listing aufgebaut, und der Einstieg jetzt bedeutet, auf das Signal zu reagieren, bevor die Masse es bestätigt. Auf der offiziellen Pepeto-Website sind bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar eingegangen, und die Wallets wachsen weiter. Diesen Einstieg zu verpassen könnte die Entscheidung sein, die in diesem Zyklus den Unterschied ausmacht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Bitcoin Prognose für Juli 2026?

CoinDCX setzt das Basisziel bei 65.600 Dollar mit einem bullischen Szenario nahe 70.000 Dollar. Changelly prognostiziert einen Jahresdurchschnitt von 67.889 Dollar. Das FOMC-Treffen am 28. Juli und die ETF-Zuflüsse bestimmen die weitere Richtung der Bitcoin Prognose.

Ist Pepeto ein starker Einstieg während dieser Marktphase?

Die offizielle Pepeto-Website zeigt mehr als 10,38 Millionen Dollar, die während extremer Angst eingeflossen sind. Das sich nähernde Binance-Listing markiert den Moment, in dem aus Presale-Positionen öffentliche Marktpositionen werden, und Analysten verweisen auf das Potenzial, das Pepe ohne Produkt erreicht hat.