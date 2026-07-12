DAX: Alles Hormus, oder was?! - Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 29 - 2026)

Der DAX aktuell steht nach dem jüngsten Sprung auf ein neues Allzeithoch knapp unter der 26.000-Punkte-Marke an einer entscheidenden charttechnischen Weggabelung. Während überraschend starke Exportdaten aus den USA und China die fundamentale Basis stützen, sorgen geopolitische Spannungen für anhaltende Volatilität und einen temporären Rücksetzer. Pointiert zusammengefasst: "Alles Hormus, oder was" - sollte die wichtige Verkehrsstraße von Hormus länger gesperrt sein und die politischen Spannungen wieder hochkochen, kann das die Weltmärkte inklusive deutschem Aktienindex DAX stärker belasten!

?? DAX Ausblick - Key Takeaways (Das Wichtigste in Kürze)

Allzeithoch mit Gewinnmitnahmen: Der DAX markierte in der Vorwoche ein neues Rekordhoch knapp unter 26.000 Punkten, korrigierte danach aber bis auf 25.124 Punkte und testet nun die wichtige SMA20-Haltelinie.

Robuste Fundamentaldaten: Trotz der Belastungen durch den Iran-Krieg stiegen die deutschen Exporte im Mai überraschend um 0,9 - (insbesondere in die USA und nach China), was die befürchtete wirtschaftliche Delle im zweiten Quartal abfedern dürfte.

Trend-Tendenz für KW 29: Das aktuelle Setup signalisiert eine leicht bullische Seitwärtsbewegung. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % könnten die Bullen den Index wieder in Richtung Allzeithoch treiben, sofern die Marke von 25.124 Punkten verteidigt wird.

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geschrieben von Jens Chrzanowski

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