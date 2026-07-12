Anleger bewerten Metas KI-Strategie zunehmend positiver. Auslöser waren die Einführung von Muse Spark 1.1, dem ersten kostenpflichtigen KI-Coding-Modell des Unternehmens, sowie Berichte über Fortschritte bei den hauseigenen KI-Chips. Meta stand zuletzt unter Druck, weil Investoren den wirtschaftlichen Nutzen der milliardenschweren Ausgaben für Rechenzentren und Spitzenforscher infrage stellten. Bereits Anfang des Monats hatten Berichte über eine neue Sparte namens Meta Compute, über die freie Rechenkapazitäten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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