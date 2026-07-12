Adidas hat in den vergangenen Monaten gezeigt, wie schnell sich die Wahrnehmung einer Aktie drehen kann, wenn Zahlen, Marke und ein starker sportlicher Anlass zusammenkommen. Mit dem Call-Optionsschein UQ9JE5 auf die Adidas-Aktie ergab sich in unserem Depot ein Plus von 181 %. Rückenwind kam aus einer klar verbesserten operativen Entwicklung: Adidas hat wieder deutlich bessere Zahlen vorgelegt, den Gewinn spürbar gesteigert und gezeigt, dass die Marke im Vollpreisgeschäft wieder besser durchsetzt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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