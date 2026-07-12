Volkswagen steht vor einer der schwersten Bewährungsproben seiner jüngeren Geschichte. Ein massiver Absatzeinbruch in China, schwach ausgelastete Werke, hohe Kosten und ein umstrittenes Sanierungsprogramm setzen Europas größten Autokonzern unter Druck. Während der Vorstand einen radikalen Umbau vorbereitet, formiert sich im Aufsichtsrat Widerstand. Im Zentrum stehen deutsche Standorte, Zehntausende Arbeitsplätze und die Zukunft einer deutschen Schlüsselindustrie. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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