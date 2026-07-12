Das Weltforum für die Harmonisierung von Fahrzeugvorschriften der UN-Wirtschaftskommission für Europa hat einheitliche Regeln für autonom fahrende Autos beschlossen. Damit sollen regulatorische Hürden für Robotaxis abgebaut werden. Bisher wiesen die Vorschriften für autonomes Fahren regional und national teils deutliche Unterschiede auf -Â eine Hürde, die vor allem Autohersteller und Softwarefirmen ausbremste. Jetzt soll ein einheitliches und weltweit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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