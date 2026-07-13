Berlin - Verdi-Chef Frank Werneke kritisiert die Beschlüsse der Rentenkommission scharf. Er fordert eine verpflichtende betriebliche Altersversorgung, um eine lebensstandardsichernde Gesamtversorgung für alle zu erreichen.
Wie Werneke den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte, habe die Alterssicherungskommission diese Forderung der Gewerkschaften nicht aufgegriffen. Stattdessen sei nun lediglich ein Sozialpartnerdialog zur Stärkung der Betriebsrenten vorgesehen. Das sei zu wenig, so der Gewerkschaftschef. Es könnten sogar Rückschritte bei der betrieblichen Altersversorgung drohen.
Werneke befürchtet, dass sich die Arbeitgeber mit Verweis auf die Kosten aus der Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung zurückziehen könnten. Die geplante Einführung einer Kapitaldeckung mit paritätischer Finanzierung in der ersten Säule der Rentenversicherung lasse entsprechende Debatten erwarten.
Wie Werneke den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte, habe die Alterssicherungskommission diese Forderung der Gewerkschaften nicht aufgegriffen. Stattdessen sei nun lediglich ein Sozialpartnerdialog zur Stärkung der Betriebsrenten vorgesehen. Das sei zu wenig, so der Gewerkschaftschef. Es könnten sogar Rückschritte bei der betrieblichen Altersversorgung drohen.
Werneke befürchtet, dass sich die Arbeitgeber mit Verweis auf die Kosten aus der Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung zurückziehen könnten. Die geplante Einführung einer Kapitaldeckung mit paritätischer Finanzierung in der ersten Säule der Rentenversicherung lasse entsprechende Debatten erwarten.
© 2026 dts Nachrichtenagentur