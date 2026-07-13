'Cariboo' mit neuen Ausmaßen: Gold bis in neue Dimensionen - diese Bohrergebnisse könnten alles verändern!

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Elf Bohrlöcher, elf Treffer: Die Goldsysteme reichen deutlich tiefer als bislang getestet. Rund 65% der neuen Bohrmeter verliefen außerhalb der aktuellen Ressourcenkontur.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Osisko Development Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Osisko Development Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 13. Juli 2026, 5:30 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold bleibt trotz zwischenzeitlicher Rücksetzer eine der stärkeren großen Anlageklassen. Zusätzlichen Rückenwind liefert die anhaltende Nachfrage der Zentralbanken. Allein im Mai 2026 erhöhte China seine offiziellen Goldbestände um 10 Tonnen, Usbekistan um 9 Tonnen und Kasachstan um 7 Tonnen. Das unterstreicht die strategische Bedeutung des Edelmetalls - auch wenn daraus keine Garantie für weiter steigende Preise folgt.

Quelle: World Gold Council; Eigene Darstellung

Für Osisko Development (WKN: A3DK8G) ist dieses Umfeld besonders relevant. Das Unternehmen treibt das genehmigte, zu 100% kontrollierte "Cariboo'-Goldprojekt in British Columbia voran - und hat nun Ergebnisse vorgelegt, die die bisher getestete Tiefenausdehnung deutlich überschreiten.

Neue Tiefentreffer verändern den Blick auf "Cariboo'!

Die Meldung vom 8. Juli 2026 scheint der neue Kern der "Cariboo'-Story zu sein: Elf Oberflächenbohrungen über insgesamt 8.971 m trafen ausnahmslos Mineralisierung. Rund 5.823 Meter beziehungsweise 65% der Bohrleistung verliefen außerhalb der derzeitigen Ressourcenkontur. Damit testete Osisko gezielt bislang kaum untersuchte Tiefen- und Lückenbereiche zwischen den bekannten Lagerstätten.

Zu den stärksten Abschnitten außerhalb der aktuellen Ressourcenkontur zählen 13,19 g/t Gold (Au) über 3,60 m in 596 m vertikaler Tiefe, 6,17 g/t Au über 7,10 m in 517 m Tiefe, 6,40 g/t Au über 6,30 m in 326 m Tiefe sowie 28,90 g/t Au über 0,50 m in 718 Metern Tiefe. Hinzu kamen 42,42 g/t Au über 1,50 m in 111 m Tiefe.

Quelle: Osisko Development

Der entscheidende Punkt: Die bestehende Lagerstättenkontur reicht im Durchschnitt nur bis etwa 350 m Tiefe. Osisko hat Goldmineralisierung nun bis über 700 m vertikal nachgewiesen. Fünf Bohrgeräte testen weiterhin Ziele bis zu 800 Metern Tiefe. Da die Arbeiten innerhalb des bereits genehmigten Projektgebiets stattfinden, eröffnet sich potenziell zusätzlicher Spielraum nahe der geplanten Mine.

13.684 Meter "Infill'-Bohrungen liefern die Planungsbasis!

Bereits am 9. Juni hatte Osisko Development (WKN: A3DK8G) den Abschluss des engmaschigen "Infill'-Programms gemeldet: 13.684 m in 142 Bohrlöchern bei einem Raster von zehn Metern. Ziel war nicht nur die Suche nach spektakulären Einzelwerten, sondern ein belastbareres Verständnis der räumlichen Verteilung und Schwankungsbreite der hochgradigen Erzgangkorridore in der "Lowhee'-Zone.

Zu den Höhepunkten gehörten 44,68 g/t Gold über 1,50 m in BMU-25-176, einschließlich 133,62 g/t über 0,50 m. Das separate Bohrloch BMU-26-055 lieferte 25,78 g/t über 2,50 m, einschließlich 103,47 g/t Au über 0,50 m. Zusätzliche "Lowhee'-Bohrungen trafen unter anderem 31,64 g/t Au über 2,00 m sowie 11,21 g/t über 4,90 m.

Quelle: Osisko Development.

Diese Daten sind für die spätere Minenplanung besonders wertvoll: Sie sollen das lokale Blockmodell, die Abbaukammern, die Produktionsreihenfolge und den Umfang künftiger "Infill'-Bohrungen präzisieren. Zusammen mit den neuen Tiefentreffern entsteht damit eine zweigleisige Entwicklung - höhere Planungssicherheit in den bereits bekannten Bereichen und zusätzliches Explorationspotenzial darunter und dazwischen.

Starke technische Basis - aber die Umsetzung bleibt entscheidend!

"Cariboo' besitzt laut optimierter Machbarkeitsstudie von 2025 "wahrscheinliche'-Mineralreserven von 2,071 Millionen Unzen Gold (17,815 Mio. Tonnen mit 3,62 g/t). Zusätzlich werden - jeweils exklusive der Reserven - 8.000 Unzen "gemessene', 1,604 Millionen Unzen "angezeigte' und 1,864 Mio. Unzen "abgeleitete'-Mineralressourcen ausgewiesen.

Die Studie modelliert bei einem Goldpreis von 2.400,- USD je Unze eine durchschnittliche Produktion von 190.000 Unzen pro Jahr über zehn Jahre, einen Kapitalwert nach Steuern von 943 Mio. CADund eine interne Verzinsung von 22,1%. Die anfänglichen Investitionskosten werden mit 652 Mio. CAD veranschlagt. Bei 3.300,- USD Gold steigt der modellierte Kapitalwert auf rund 2,1 Mrd. CAD. Dabei handelt es sich um Studienannahmen, nicht um eine Unternehmensgarantie oder laufende Produktionsprognose.

300 Mio. USD stärken die Finanzierungsbasis!

Im Mai schloss Osisko Development (WKN: A3DK8G) Wandelanleihen über insgesamt 300 Mio. USD Bruttoerlös mit 4,125% Kupon und Laufzeit bis 2031 ab. Darin enthalten waren 225 Mio. USD aus der Basisemission, 25 Mio. USD aus der vollständig ausgeübten Mehrzuteilungsoption und 50 Mio. USD aus einer Privatplatzierung bei Double Zero Capital.

Nach Emissionskosten und rund 40,2 Mio. USD für sogenannte "Capped-Call'-Transaktionen verbleiben nach Unternehmensangaben etwa 250 Mio. USD Nettoerlös. Das Kapital soll "Cariboo' und allgemeinen Unternehmenszwecken dienen. Die Capped Calls sollen eine potenzielle wirtschaftliche Verwässerung bis zu einer höheren Kursschwelle begrenzen. Vollständig ausschließen können sie Verwässerungs- und Rückzahlungsrisiken nicht.

Quelle: Osisko Development

Die Transaktion verbessert die finanzielle Handlungsfähigkeit deutlich. Sie ist jedoch nicht mit einer endgültigen Investitionsentscheidung oder einer vollständig gesicherten Projektfinanzierung gleichzusetzen. Bis zu einer Bauentscheidung bleiben Kostenkontrolle, weitere Finanzierungsschritte und die planmäßige Projektumsetzung zentrale Faktoren.

Auch auf Unternehmensebene wird der Goldfokus sichtbarer: Die Aktionäre genehmigten am 23. Juni mit 99,46% der abgegebenen Stimmen die Umfirmierung in Osisko Gold Group Inc. Nach Umsetzung erwartet das Unternehmen eine Änderung der Börsenkürzel an NYSE und TSXV auf OGG. Bis zur formellen Wirksamkeit firmiert und handelt die Gesellschaft weiterhin als Osisko Development beziehungsweise ODV.

Fazit: Mehr Tiefe, mehr Daten, mehr finanzieller Spielraum!

"Cariboo' hat in wenigen Wochen an Qualität gewonnen: Die jüngsten Bohrungen weisen hochgradiges Gold deutlich unterhalb der bisherigen Ressourcenkontur nach, das abgeschlossene "Infill'-Programm verbessert die Planungsgrundlage und die Wandelanleihe stärkt die Bilanz. Gleichzeitig ist das Projekt vollständig genehmigt und durch eine aktuelle Machbarkeitsstudie unterlegt.

Genau diese Kombination macht Osisko Development (WKN: A3DK8G) für interessant: Ein fortgeschrittenes Goldprojekt trifft auf ein wachsendes geologisches System und einen laufenden Nachrichtenstrom aus fünf aktiven Bohrgeräten. Gelingt es, die neuen Treffer später in zusätzliche Ressourcen, Reserven und eine belastbare Bauentscheidung zu überführen, könnte "Cariboo' eine deutlich größere Dimension erreichen als die heutige Planung erkennen lässt.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen, Methodik und Offenlegung

• World Gold Council, Central banks remain committed to gold, 2. Juli 2026

• Osisko Development, Tiefen- und Lückenbohrungen bei Cariboo, 8. Juli 2026

• Osisko Development, Abschluss des 13.684-m-Infill-Programms, 9. Juni 2026

• Osisko Development, optimierte Machbarkeitsstudie Cariboo, 28. April 2025

• Osisko Development, Abschluss der Wandelanleihen über 300 Mio. USD, 1. Juni 2026

• Osisko Development, Ergebnisse der Hauptversammlung, 24. Juni 2026

Methodik: Auswertung von Unternehmensmeldungen, der NI-43-101-Machbarkeitsstudie, Unternehmenspräsentationen und Daten des World Gold Council; qualitative Einordnung ohne eigenes Kursmodell oder Kursziel. Tatsachen, Unternehmensangaben, Studienannahmen und Einschätzungen wurden soweit möglich getrennt dargestellt. Datenstand und Redaktionsschluss: 10. Juli 2026, 11:00 Uhr. Eine regelmäßige Aktualisierung ist nicht vorgesehen.

Hinweis: Die Resultate erweitern die Mineralressourcen oder Mineralreserven allerdings nicht automatisch. Dafür sind weitere Bohrungen, geologische Modellierungen und eine formelle aktualisierte Ressourcenschätzung erforderlich. Die veröffentlichten Längen sind Bohrlochabschnitte; geschätzte wahre Mächtigkeiten sind den Unternehmenstabellen zu entnehmen. Auf hochgradige Werte wurden keine Obergrenzen (Top Cuts) angewendet.

Risikohinweise, Interessenkonflikte und Haftungsausschluss

Charakter der Veröffentlichung und Vergütung: Diese Veröffentlichung ist eine bezahlte Marketingmitteilung im Auftrag und zugunsten von Osisko Development Corp. Sie ist nicht unabhängig. SRC swiss resource capital AG unterhält mit Osisko Development Corp. einen entgeltlichen Vertrag über Investor-Relations- beziehungsweise Kapitalmarktkommunikation. Die JS Research GmbH erhält von SRC eine Vergütung für Erstellung und Verbreitung dieses Beitrags. Dieser wirtschaftliche Interessenkonflikt kann die Auswahl, Gewichtung und Tonalität der dargestellten Informationen beeinflussen. Die Tätigkeit der JS Research GmbH als institutsunabhängiger Ersteller beziehungsweise Weitergeber von Anlageempfehlungen ist gemäß § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt.

Verantwortlicher Ersteller und Positionen: Verantwortlicher Ersteller ist Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, Olsberg. Nach den zum Redaktionsschluss vorliegenden Angaben halten Jörg Schulte und die JS Research GmbH keine Aktien, Optionen oder sonstigen derivativen Positionen in Osisko Development Corp.; insbesondere besteht keine Netto-Long- oder Netto-Short-Position von mindestens 0,5%. Es bestehen keine Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen der JS Research GmbH mit dem Emittenten. SRC unterhält die oben offengelegte entgeltliche IR-Beziehung. Positionen können sich nach Veröffentlichung ändern; eine vorherige Ankündigung ist nicht geschuldet, soweit keine gesetzliche Pflicht besteht.

Keine Anlageberatung oder Aufforderung: Der Beitrag dient ausschließlich der allgemeinen Information und entgeltlichen Unternehmenskommunikation. Er stellt weder eine individuelle Anlageberatung noch ein Angebot, eine Aufforderung oder eine persönliche Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Zwischen Leser, Autor, JS Research GmbH und SRC kommt kein Beratungs- oder Auskunftsvertrag zustande. Anlageentscheidungen sollten nur nach eigener Prüfung, unter Berücksichtigung der persönlichen finanziellen Verhältnisse, Anlageziele und Risikotragfähigkeit sowie gegebenenfalls nach Beratung durch eine hierfür qualifizierte Fachperson getroffen werden.

Besondere Risiken: Aktien von Rohstoffentwicklern, Explorationsgesellschaften sowie Small- und Microcaps sind hoch spekulativ. Es können starke Kursschwankungen, geringe Handelsliquidität und erhebliche Verluste bis zum Totalverlust eintreten. Osisko Development erzielt aus Cariboo noch keine laufenden Produktionserlöse. Es bestehen unter anderem Entwicklungs-, Bau-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Verschuldungs-, Zins-, Genehmigungs-, Umwelt-, Sozial-, Infrastruktur-, Personal-, Lieferketten-, geologische und metallurgische Risiken. Rohstoffpreise und Wechselkurse können sich nachteilig verändern. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven; insbesondere weisen abgeleitete Ressourcen eine hohe geologische Unsicherheit auf. Neue Bohrergebnisse führen nicht automatisch zu zusätzlichen Ressourcen oder Reserven und belegen für sich genommen keine wirtschaftliche Abbaubarkeit.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen zu möglichen Ressourcenerweiterungen, künftiger Produktion, Bauentscheidung, Zeitplan, Kosten, Finanzierung, Kapitalwert, Rendite oder Projektentwicklung sind zukunftsgerichtet und beruhen auf Annahmen, Schätzungen und derzeit verfügbaren Informationen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Machbarkeitsstudien und Sensitivitätsrechnungen sind keine Garantie für die wirtschaftliche Realisierung. Frühere Wertentwicklungen, historische Rohstoffpreise und modellierte Szenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse.

Quellen, Richtigkeit und Haftung: Die Informationen wurden mit der gebotenen Sorgfalt aus Quellen zusammengestellt, die zum Zeitpunkt der Erstellung als zuverlässig eingeschätzt wurden. Ein Teil der Angaben stammt unmittelbar vom Emittenten und wurde nicht unabhängig verifiziert. Für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und das Eintreten dargestellter Erwartungen wird keine Gewähr übernommen. Meinungen geben die Einschätzung des Autors zum Redaktionsschluss wieder und können sich ohne Ankündigung ändern. Eine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden aus Nutzung oder Nichtverfügbarkeit dieser Veröffentlichung ist im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen; zwingende gesetzliche Haftungstatbestände bleiben unberührt. Für Inhalte externer Internetseiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

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