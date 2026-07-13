mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Sonstiges

mobilezone erhält ISO 14001-Zertifizierung für ihr Umweltmanagementsystem



13.07.2026 / 06:45 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz, 13. Juli 2026 mobilezone hat ihr Umweltmanagementsystem gemäss ISO 14001:2015 erfolgreich zertifizieren lassen. Mit diesem Schritt stärkt das Unternehmen seine nachhaltige Ausrichtung und schafft eine verbindliche Grundlage, um die eigene Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern. Die Zertifizierung bestätigt, dass mobilezone ein strukturiertes Umweltmanagementsystem etabliert hat, das dem internationalen ISO-Standard entspricht. Dies ermöglicht eine konsistente Steuerung von Umweltaspekten über die wesentlichen Gesellschaften der Gruppe und schafft eine einheitliche Basis für den Umgang mit Umweltanforderungen. Die ökologische Verantwortung ist bei mobilezone bereits fest in die eigenen Geschäftsprozesse integriert. Dazu zählen insbesondere der effiziente Einsatz von Ressourcen, die Reduktion der eigenen Umweltauswirkungen sowie die kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung. Die Zertifizierung stellt damit einen wichtigen Meilenstein in der nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens dar. Bernhard Mächler, CFO von mobilezone: «Ein strukturiertes Umweltmanagement ist für uns ein zentraler Bestandteil moderner Unternehmenssteuerung. Die Zertifizierung ist ein klares Signal an Kunden, alle Partner und die Gesellschaft, dass das Unternehmen nachhaltig aufgestellt ist.» mobilezone wird ihr Umweltmanagementsystem laufend weiterentwickeln und gezielte Massnahmen umsetzen, um die eigene Umweltleistung weiter zu verbessern. Der Fokus liegt dabei auf der weiteren Reduktion von Emissionen, der Optimierung von Prozessen sowie der Sensibilisierung der Mitarbeitenden. Ergänzend dazu hat mobilezone die Berichterstattung in den letzten Jahren stetig verbessert und hat den Nachhaltigkeitsbericht 2025 erstmals entlang den Anforderungen der CSRD erstellt. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsinitiativen von mobilezone sind hier ( mobilezone - Nachhaltigkeit ) ersichtlich. Medienmitteilung (PDF) Kontakt für Medienschaffende

Gregor Vogt

Chief Marketing & Product Officer

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch Über mobilezone

Die mobilezone holding ag ist das führende auf Telekommunikation und mobile Lifestyle-Produkte spezialisierte Unternehmen im Schweizer Markt. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.



mobilezone beschäftigt rund 700 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Baden, Spreitenbach, Urnäsch und in rund 125 eigenen Shops in der ganzen Schweiz. Die auf Telekommunikation und mobile Lifestyle-Produkte fokussierte Gruppe ist breit aufgestellt und verfügt über führende Marktpositionen im Schweizer Retail mit der Marke mobilezone und im E-Commerce mit den Plattformen Apfelkiste.ch, mobilezone.ch und jusit.ch. Das Angebot von mobilezone (erhältlich am POS und online) umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Apfelkiste führt ein breites Sortiment an Device-Zubehör, Lifestyle- und Trendartikel. Weitere wichtige strategische Pfeiler bilden das MVNO-Geschäft (Mobile Virtual Network Operator) mit den Marken TalkTalk und Digital Republic, das B2B-Geschäft, sowie das auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Second Life-Geschäft (Reparatur und wiederaufbereitete Geräte) mit der Marke jusit. MAREIN verfügt über umfassende Kompetenzen im Trendscouting, in der Entwicklung von Eigenmarken und in der Beschaffung von Produkten. Das Produktangebot von mobilezone richtet sich an Privat- und Firmenkunden, mit einem besonderen Fokus auf den Ausbau von wiederkehrendem Geschäft («Recurring Revenue»).

www.mobilezoneholding.ch



Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News