Ernten, nicht Bergbau: Die Maschine, die ein Gestein vom Meeresboden aufhebt, statt danach zu sprengen

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Im Zentrum dieser gesamten Branche steht eine Unterscheidung, die die meisten Anleger noch nie klar formuliert gehört haben. Einen polymetallischen Knollen baut man nicht ab. Man hebt ihn auf.

BEZAHLTE WERBUNG. Dieser Artikel ist eine bezahlte Mitteilung, die im Auftrag von Deep Sea Minerals Corp. ("SEAS" oder das "Unternehmen") verbreitet wurde und von oder im Namen von SEAS erstellt und finanziert wurde. Es handelt sich nicht um unabhängigen redaktionellen Inhalt. Leser sollten diesen Artikel nicht als alleinige Grundlage für eine Anlageentscheidung heranziehen. Bitte beachten Sie die nachstehenden Warnhinweise.





Ein Knollen liegt lose auf der Tiefebene, mit nichts verbunden, eine langsam gewachsene Konkretion aus Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan, deren Bildung Millionen von Jahren gedauert hat. Es gibt kein Erzvorkommen, das angebohrt werden müsste, keine Gesteinswand, die gesprengt werden müsste, keinen Berg, der bewegt werden müsste. Wie CEO James Deckelman es in einer kürzlich erschienenen Branchendokumentation formulierte, liegen diese Knollen "unbefestigt auf dem Meeresboden", weshalb die in diesem Sektor tätigen "mitunter das Wort "Ernten' verwenden".¹

Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7 | OTCQB: DSEAF | FSE: X450) unterzeichnete am 6. Juli 2026 eine unverbindliche Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) mit einem in den USA ansässigen Entwickler von Meerestechnologie, um den Einsatz eines autonomen, robotergestützten Sammelsystems innerhalb der potenziellen Explorationslizenzgebiete von SEAS (WKN: A420P7) zu prüfen, sofern und sobald diese Lizenzen erteilt werden.²

Hier ist, warum das für Sie von Bedeutung sein sollte. Erhebliches Kapital strömt in kritische Mineralien, doch der Großteil davon drängt sich in dieselbe Handvoll Namen. In diesem Artikel erfahren Sie: wie Deep Sea Minerals künftig polymetallische Knollen sammeln könnte, warum ein Zeitraum von neun Tagen mit Einreichungen auf die Ambitionen von Deep Sea Minerals hindeutet und warum ein so kleines Unternehmen, das so viele Bausteine gleichzeitig zusammenfügt, die Art von Konstellation sein könnte, die der Markt üblicherweise erst im Nachhinein zu schätzen weiß. Lesen Sie weiter, denn Geschichten wie diese bleiben selten lange unbeachtet, sobald die einzelnen Teile ineinandergreifen.

Deep Sea Minerals Corp - (WKN: A420P7)

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Investment-Highlights

? Ticker: WKN: A420P7 | OTCQB: DSEAF | FSE: X450

? Technologiepartnerschaft: unverbindliche Absichtserklärung, unterzeichnet am 6. Juli 2026 mit einem Entwickler von Meerestechnologie, um dessen autonomes, steigrohrloses System zur Knollensammlung zu prüfen.²

? Das System: Das in den USA ansässige Meerestechnologie-Unternehmen nutzt Auftriebssteuerung, Computer Vision und Roboterarme, um einzelne Knollen selektiv aufzunehmen, während es Meereslebewesen ausweicht und die Aufwirbelung von Sedimenten minimiert.²

? Umfang der unverbindlichen Absichtserklärung: Technologieeinsatz, Testabbau, Umweltüberwachung, Planung einer Pilotproduktion, Bewertung im kommerziellen Maßstab sowie nachgelagerte Lieferkettenchancen.²

? Genehmigungsseite: Die NOAA stufte den DSHMRA-Antrag von SEAS für ein definiertes Gebiet der Clarion-Clipperton-Zone am 26. Mai 2026 als "Substantial Compliance" ein; die Feststellung erteilt weder eine Lizenz noch eine Genehmigung.³

? Zielmetalle: polymetallische Tiefsee-Knollen, die Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan enthalten.4

? Führungsteam: CEO James Deckelman (mehr als 25 Jahre in der Tiefwasser-Öl- und -Gasbranche); Strategieberater John G. Vonglis (ehemaliger CFO, U.S. Department of Energy).5

? Kapitalmarkt-Struktur: vorläufiger Base-Shelf-Prospekt über 50 Mio. C$, eingereicht am 22. Mai 2026 (keine Gewähr für die Freigabe zur Einreichung eines endgültigen Base-Shelf-Prospekts); Antrag auf Notierung am Nasdaq Capital Market, eingereicht am 29. Mai 2026 (keine Gewähr für die Annahme).?¹°

? Saubere Struktur: rund 47,9 Millionen Aktien nach dem Aktiensplit; keine Schulden; kein Altbestand an Warrants (Bezugsrechten).6

Das Wort, das das ganze Bild verändert

Bergbau an Land ist ein Subtraktionsproblem. Um an Land eine verwertbare Tonne Nickel oder Kupfer zu gewinnen, bewegt und verarbeitet ein Bergbauunternehmen in der Regel enorme Gesteinsmengen, trägt Deckgebirge ab und lagert den zurückbleibenden Abraum. Das Metall macht nur einen kleinen Bruchteil dessen aus, was dabei bewegt wird.

Das Sammeln von Knollen kehrt dies um. Das Metall ist im Knollen selbst konzentriert, und der Knollen liegt bereits lose auf der Oberfläche des Meeresbodens. Es gibt nichts zu sprengen und nichts abzutragen. Deckelman beschrieb die Rahmenbedingungen genau: Knollen kommen "in Wassertiefen von etwa 4.000 bis 6.000 Metern" vor, in "sehr ruhigen Umgebungen", "verteilt über weite Meeresebenen", und weil sie "inert" sind und "unbefestigt auf dem Meeresboden liegen", "können sie leicht geborgen oder gesammelt werden".¹

Dennoch stört das Sammeln den Meeresboden. Beim Einsammeln der Knollen werden erhebliche Sedimentwolken aufgewirbelt, und Wissenschaftler versuchen noch immer, die vollständigen Auswirkungen dieser Störung auf die Wassersäule und die Meereslebewesen zu erfassen.

Das ist keine Marketingfloskel. Es ist eine physikalische Beschreibung dafür, warum der Betriebsablauf bei Knollen einer konventionellen Mine in nichts ähnelt und sehr viel mehr einer präzisen Bergungsoperation gleicht.

Was moderne Meeresboden-Ernte tatsächlich leistet

Moderne Bergungsarchitekturen für die Tiefsee verlagern sich vollständig hin zu autonomer, wenig eingreifender Unterwassertechnologie. Anstatt herkömmlicher schwerer Baggersysteme, die weite Flächen stören, setzen moderne Unterwasserkonzepte auf präzise Auftriebssteuerung für eine neutrale Fortbewegung, integrierte Computer Vision zur Kartierung des Meeresbodens in Echtzeit sowie selektive Roboterarme, die einzelne Knollen Stück für Stück aufnehmen.² Das vorrangige Ziel dieses modernen ingenieurtechnischen Ansatzes besteht darin, oberflächennahe kritische Mineralien präzise anzusteuern, sichtbaren Meereslebewesen auszuweichen und die Sedimentstörung, die Kritiker der Branche seit jeher bemängeln, drastisch zu minimieren.

Da Zugang und operative Umsetzung das eigentlich Entscheidende sind, prüfen vorausschauende Betreiber ein breites Spektrum technischer Betriebsbereiche: den automatisierten Technologieeinsatz, eine unabhängige Umweltüberwachung, die Kartierung einer Pilotproduktion sowie die gesamte Wirtschaftlichkeit einer Ernte im kommerziellen Maßstab innerhalb potenzieller Lizenzgebiete, sofern und sobald diese regulatorischen Lizenzen förmlich erteilt werden.²

Warum dies ein Umsetzungssignal ist und keine Pressemitteilung

Rohstoffunternehmen in einem frühen Stadium häufen Ankündigungen an. Was diejenigen auszeichnet, die von Bedeutung sind, ist die Frage, ob die Ankündigungen zusammenhängen. Diese hier verknüpft Dinge, die SEAS (WKN: A420P7) im Jahr 2026 bereits offiziell festgehalten hat.

Das Unternehmen hat bei der NOAA im Rahmen des Deep Seabed Hard Mineral Resources Act einen Antrag für ein definiertes Gebiet der Clarion-Clipperton-Zone eingereicht, und am 26. Mai 2026 stufte die NOAA diesen Antrag als "Substantial Compliance" ein, eine Verfahrensstufe im US-Bundesprüfungsverfahren.³ Es hat eine Antwort auf die Ausschreibung des U.S. Defense Industrial Base Consortium für verteidigungsrelevantes Nickel und eine Kommerzialisierungsanlage eingereicht.7 Es hat eine Tochtergesellschaft auf den Cookinseln gegründet, um über einen zweiten jurisdiktionellen Weg voranzuschreiten.8 Jeder dieser Schritte betrifft die Frage, wo SEAS (WKN: A420P7) tätig werden könnte und wer die Förderung abnehmen könnte. Die Absichtserklärung mit Impossible Metals betrifft die Frage, wie das Unternehmen polymetallische Tiefsee-Knollen sammeln könnte.

Deckelman stellte die Logik als eine Abfolge und nicht als einen Sprung dar: "Deep Sea Minerals verfolgt einen verantwortungsvollen, schrittweisen und partnerschaftlich geprägten Ansatz bei der Entwicklung von Offshore-Rohstoffen für kritische Mineralien."² "Schrittweise" ist das entscheidende Wort. Ein Junior-Unternehmen muss keine eigene Flotte von Sammelfahrzeugen auf seiner eigenen Bilanz aufbauen, wenn es für die Technologie eine Partnerschaft eingehen kann, während es die Genehmigungen vorantreibt. Der Chairman von Impossible Metals, Steve Curnutte, brachte die Technologiethese in einem Satz auf den Punkt: Das Unternehmen "wurde auf der Überzeugung gegründet, dass Durchbrüche in Robotik und Autonomie einen verantwortungsvollen Zugang zu Rohstoffen verbessern können."²

Die ehrliche Kehrseite

Die Absichtserklärung ist unverbindlich. Sie begründet keine Verpflichtung, über die Prüfung hinaus fortzufahren, und jede kommerzielle Vereinbarung würde künftige endgültige Verträge erfordern.² SEAS (WKN: A420P7) wurde keine NOAA-Lizenz erteilt; "Substantial Compliance" ist eine verfahrensrechtliche Feststellung, keine Genehmigung und keine Lizenz.³ Der regulatorische Weg zur Beantragung einer Abbaulizenz in der AWZ der Cookinseln befindet sich noch in der Entwicklung. Die Gewinnung von Knollen im kommerziellen Maßstab wurde von noch keinem Betreiber wirtschaftlich im Produktionsmaßstab nachgewiesen, und das selektive robotergestützte Sammeln in 4.000 bis 6.000 Metern Tiefe bleibt eine Technologie, die sich erst noch bewähren muss, und kein gelöstes Problem. Die Exploration und Entwicklung von Tiefseemineralien sowie SEAS (WKN: A420P7) sind zahlreichen weiteren Risiken ausgesetzt, von denen einige, die SEAS (WKN: A420P7) bekannt sind, im Annual Information Form des Unternehmens dargelegt sind, das im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde.



Das sind die Fakten, und sie sind der Preis für den Einstieg in eine Rohstoffgeschichte ohne Umsätze. Was ein Anleger unter anderem berücksichtigen sollte, ist die Frage, ob ein Unternehmen die konkreten Bausteine, die ein echter Betreiber benötigen würde, in der richtigen Reihenfolge zusammenfügt.

Warum ein Base-Shelf über 50 Mio. C$ und einen Nasdaq-Antrag in derselben Woche einreichen?



Es gibt noch einen weiteren Baustein aus dem Jahr 2026, der es wert ist, neben der potenziellen Technologie betrachtet zu werden, und er befindet sich auf der Kapitalseite der Bilanz. Am 22. Mai 2026 reichte Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7 | OTCQB: DSEAF | FSE: X450) einen vorläufigen Base-Shelf-Prospekt über 50 Mio. C$ ein. Sieben Tage später, am 29. Mai, reichte das Unternehmen einen Antrag auf Notierung am Nasdaq Capital Market ein.?¹°



Betrachtet man diese beiden Einreichungen zusammen, stellt sich die naheliegende Frage. Ein vorläufiger Base-Shelf-Prospekt ist keine Kapitalaufnahme, und es gibt keine Gewähr dafür, dass das Unternehmen die Freigabe zur Einreichung eines endgültigen Base-Shelf-Prospekts erhält; sofern jedoch die Freigabe zur Einreichung erteilt wird, würde ein endgültiger Base-Shelf-Prospekt das Unternehmen dazu berechtigen, über Nachträge zum Prospekt (Prospectus Supplements) innerhalb von 25 Monaten bis zu 50 Mio. C$ aufzunehmen. Ein Antrag auf eine Nasdaq-Notierung ist keine Bewertung; sofern er jedoch genehmigt wird, verschafft eine Nasdaq-Notierung Zugang zu dem riesigen Pool an US-amerikanischem institutionellem und privatem Kapital, dem es per Mandat untersagt ist, OTC- und Nebenbörsenwerte zu halten. Warum sollte ein Unternehmen beides in demselben Zeitfenster von neun Tagen zusammenstellen, gerade zu dem Zeitpunkt, an dem es einen Technologiepartner unter Vertrag nimmt und einen Bundesantrag vorantreibt?



Unternehmen bauen genau diesen Apparat aus einem Grund auf: um sich die Option zu bewahren, zu einem selbst gewählten Zeitpunkt bedeutendes Kapital von einem weit größeren Publikum als allein Kanada aufzunehmen. Man errichtet keinen Base-Shelf über 50 Mio. C$ und beantragt keine größere Börse, wenn man nicht beabsichtigt, sie zu nutzen. Das Unternehmen ist vorsichtig, wie es sein muss: Der Base-Shelf ist vorläufig und kann keine Finanzierung qualifizieren, solange er nicht endgültig geworden ist und ein Nachtrag zum Prospekt eingereicht wurde, und der Nasdaq-Antrag bietet keine Gewähr für eine Annahme.?¹° Doch die Struktur ist nun öffentlich dokumentiert, und eine Struktur ist eine Absichtserklärung. Ein Junior-Unternehmen verlegt nicht so viele Gleise, ohne einen Zug im Sinn zu haben.

Das Muster, das es zu beobachten lohnt

Lesen Sie die Abfolge des Jahres 2026 von hinten nach vorn. Ein Bundesantrag, der die Prüfung durchläuft. Eine Antwort auf eine Ausschreibung des U.S. Defense Industrial Base Consortium für die Mineralien, die Washington bevorratet. Die Absicht, eine zweite souveräne regulatorische Jurisdiktion zu verfolgen. Und nun eine benannte, eigens entwickelte potenzielle Sammeltechnologie, die gegen potenzielle Lizenzgebiete geprüft werden soll. Nachfrage, potenzielle Lizenzen und potenzielle Technologie, die sich alle auf denselben Punkt zubewegen.

Märkte neigen dazu, einen "Builder" neu zu bewerten, wenn die einzelnen Bausteine aufhören, wie separate Ankündigungen auszusehen, und beginnen, wie ein Plan auszusehen. SEAS (WKN: A420P7) hat soeben eine Beziehung aufgebaut, die dazu beitragen könnte, aus einer Genehmigungsgeschichte eine operative Geschichte zu machen. Das Wort für das, was die potenzielle Technologie auf dem Meeresboden tun würde, lautet nicht "Bergbau". Es lautet "Ernten", einen polymetallischen Knollen nach dem anderen.

Deep Sea Minerals Corp - (WKN: A420P7)

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Quellen

https://www.youtube.com/watch?v=bwegDpBugfg ("An Inside Look At The Deep Sea Mining Industry", mit Deep Sea Minerals CEO James Deckelman) https://irw-press.com/en/deep-sea-minerals-corp-signs-mou-with-impossible-metals-to-evaluate-autonomous-robotic-nodule-collection-technology/ https://www.mining.com/deep-sea-minerals-gets-noaa-compliance-determination/ https://isa.org.jm/exploration-contracts/polymetallic-nodules/ https://www.globenewswire.com/news-release/2026/04/06/3268352/0/en/DEEP-SEA-MINERALS-CORP-APPOINTS-FORMER-DEPARTMENT-OF-ENERGY-CFO-JOHN-G-VONGLIS-AS-STRATEGIC-ADVISOR.html https://deepseamineralscorp.com/news-release/deep-sea-minerals-corp-announces-proposed-share-split/ https://deepseamineralscorp.com/news-release/deep-sea-minerals-corp-submits-response-to-u-s-defense-industrial-base-consortium-solicitation-for-critical-minerals/ https://www.globenewswire.com/news-release/2026/04/08/3269997/0/en/DEEP-SEA-MINERALS-CORP-ESTABLISHES-COOK-ISLANDS-SUBSIDIARY-TO-ADVANCE-CONCESSION-APPLICATION-PROCESS.html https://www.mining.com/deep-sea-minerals-to-list-on-nasdaq/ https://www.sedarplus.ca/ (Deep Sea Minerals Corp. Preliminary Short Form Base Shelf Prospectus vom 22. Mai 2026)

WARNHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN

Dieser Artikel enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Einschätzungen von Deep Sea Minerals Corp. hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. In einigen Fällen können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch Wörter oder Formulierungen wie "kann", "könnte", "wird", "erwartet", "antizipiert", "schätzt", "beabsichtigt", "plant", "weist darauf hin", "strebt an", "glaubt", "prognostiziert" oder "wahrscheinlich" sowie durch deren Verneinungen oder grammatikalische Abwandlungen oder ähnliche Ausdrücke erkannt werden, die zur Kennzeichnung zukunftsgerichteter Aussagen verwendet werden, wobei nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe enthalten. Deep Sea Minerals Corp. hat diese zukunftsgerichteten Aussagen auf Grundlage seiner aktuellen Erwartungen und Prognosen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und finanzieller Entwicklungen getroffen, von denen das Unternehmen annimmt, dass sie seine Finanzlage, seine Geschäftsergebnisse, seine Geschäftstätigkeit, seine Perspektiven und seinen Finanzierungsbedarf beeinflussen könnten. Zu den in diesem Artikel enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen über die Pläne und Strategien von Deep Sea Minerals Corp., den möglichen Erwerb von Rechten zur Exploration oder Gewinnung von Unterwasser-Mineralvorkommen, die unverbindliche Absichtserklärung mit Impossible Metals Inc. sowie die potenzielle Bewertung, den Einsatz und den Nutzen der darin in Betracht gezogenen Sammeltechnologie, die Einreichung eines endgültigen Base-Shelf-Prospekts oder von Nachträgen zum Prospekt, den Abschluss und den Zeitpunkt zukünftiger Finanzierungen sowie die Notierung an der Nasdaq.

Diese zukunftsgerichteten Informationen sowie weitere zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen von Deep Sea Minerals Corp. unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung historischer Entwicklungen, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie weiterer Faktoren, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen derzeit als angemessen und vernünftig erachtet. Trotz eines sorgfältigen Prozesses zur Erstellung und Überprüfung der zukunftsgerichteten Informationen kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die zugrunde liegenden Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen als zutreffend erweisen. Zu den wesentlichen Faktoren, die den zukunftsgerichteten Informationen und den Erwartungen des Managements zugrunde liegen, zählen unter anderem Annahmen hinsichtlich: des Ausgangs möglicher rechtlicher, regulatorischer oder geopolitischer Konflikte, die daraus resultieren, dass die Vereinigten Staaten die Hoheit über die Exploration und Entwicklung von Unterwassermineralien in internationalen Gewässern beanspruchen; der fortgesetzten Zusammenarbeit und Übereinstimmung der nationalen Interessen zwischen den Vereinigten Staaten und den Cookinseln; der Verfügbarkeit einer praxistauglichen Technologie zur Gewinnung polymetallischer Knollen; günstiger Betriebsbedingungen; des Erhalts erforderlicher Genehmigungen, Lizenzen oder Zustimmungen Dritter zu günstigen Bedingungen; der Verfügbarkeit von Ausrüstung; der Fähigkeit von Deep Sea Minerals Corp., Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu erhalten; Wechselkurs- und Zinsentwicklungen; der Auswirkungen des Wettbewerbs; der Veränderungen und Trends in der Branche von Deep Sea Minerals Corp. und in der Weltwirtschaft; Änderungen von Gesetzen, Regeln, Vorschriften und globalen Standards; der Fähigkeit von Deep Sea Minerals Corp., seinen Marktanteil auszubauen; der Fähigkeit von Deep Sea Minerals Corp., Schlüsselpersonal zu halten; sowie Transaktionsmöglichkeiten, Explorationspotenzial und Metallpreise.

Die in diesem Artikel enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beruhen zwangsläufig auf einer Reihe von Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen, die Deep Sea Minerals Corp. zum Zeitpunkt dieses Dokuments als angemessen und vernünftig erachtet hat. Sie unterliegen zudem bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und weiteren Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit dargestellten abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Risikofaktoren und Unsicherheiten, die unter "Risk Factors" im jüngsten Annual Information Form von Deep Sea Minerals Corp. (das "AIF") beschrieben sind, sowie Kapitalanforderungen und Finanzierungsrisiken; Genehmigungs- und Lizenzierungsrisiken; regulatorische Genehmigungen für die Produktion; Risiken im Zusammenhang mit Ressourcen- und Eigentumsrechten; fortlaufende operative Verluste; allgemeine Geschäftsrisiken; rechtliche, politische und gesellschaftliche Instabilität; umfangreiche staatliche Regulierung; operative Risiken der Unterwasserentwicklung; Naturgefahrenrisiken; Risiken der Vermögensbeschlagnahme oder des erzwungenen Verkaufs; Ausfall von Ausrüstung und technologische Überalterung; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Abhängigkeit von Beratern und Auftragnehmern; Risiken im Zusammenhang mit strategischen Veränderungen und Restrukturierungen; unsichere Marktnachfrage nach Mineralien; Verzögerungen beim Verkauf und bei der Verwertung von Mineralien; Unsicherheit von Mineralressourcenschätzungen; zusätzliche Faktoren, die sich auf Ressourcenschätzungen auswirken; unzureichender Versicherungsschutz; Risiken aus Rechtsstreitigkeiten; Anfälligkeit für Leerverkäufe; sowie Risiken im Zusammenhang mit Geschäftsausweitung und Integration. Sollte eines dieser Risiken oder eine dieser Unsicherheiten eintreten oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Einschätzungen, Schätzungen oder Annahmen als unzutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen. Die oben genannten sowie die ausführlicher unter "Risk Factors" im AIF beschriebenen Risiken, Unsicherheiten, Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen sollten von den Lesern sorgfältig berücksichtigt werden.

Obwohl Deep Sea Minerals Corp. versucht hat, wesentliche Risikofaktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse oder zukünftige Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es weitere Risikofaktoren geben, die Deep Sea Minerals Corp. derzeit nicht bekannt sind oder die das Unternehmen gegenwärtig als nicht wesentlich erachtet und die ebenfalls dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse oder zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten abweichen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen, die nur zum Zeitpunkt dieses Artikels gelten. Die in diesem Artikel enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen unsere Erwartungen zum Zeitpunkt dieses Dokuments dar und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Wir lehnen jede Absicht, Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer soweit dies nach geltendem kanadischem Wertpapierrecht erforderlich ist.

Haftungsausschluss

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieser Artikel enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten der Deep Sea Minerals Corp. hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. In einigen Fällen können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch Wörter oder Formulierungen wie "kann", "könnte", "wird", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "anzeigen", "anstreben", "glauben", "vorhersagen" oder "wahrscheinlich" sowie deren Verneinungen oder grammatikalische Variationen oder andere ähnliche Ausdrücke identifiziert werden, die dazu bestimmt sind, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Wörter enthalten. Deep Sea Minerals Corp. hat diese zukunftsgerichteten Aussagen auf Grundlage ihrer aktuellen Erwartungen und Prognosen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und finanzieller Trends erstellt, von denen sie glaubt, dass sie ihre finanzielle Lage, ihre Betriebsergebnisse, ihre Geschäftstätigkeit, ihre Perspektiven und ihren Finanzierungsbedarf beeinflussen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Artikel umfassen unter anderem Aussagen über die Pläne und Strategien der Deep Sea Minerals Corp., die potenzielle Erlangung von Explorations- oder Abbaurechten für Meeresbodenmineralien sowie die potenzielle Annahme der von Deep Sea Minerals Corp. eingereichten Antwort auf die Ausschreibung des U.S. Defense Industrial Base Consortium und die daraus resultierenden Vorteile.

Diese zukunftsgerichteten Informationen sowie andere zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen der Deep Sea Minerals Corp. unter Berücksichtigung ihrer Erfahrungen und Wahrnehmungen historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die sie derzeit unter den gegebenen Umständen als angemessen und vernünftig erachtet. Trotz eines sorgfältigen Prozesses zur Erstellung und Überprüfung der zukunftsgerichteten Informationen kann nicht gewährleistet werden, dass die zugrunde liegenden Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen zutreffend sind. Wesentliche Faktoren, die den zukunftsgerichteten Informationen und den Erwartungen des Managements zugrunde liegen, umfassen unter anderem Annahmen hinsichtlich der günstigen Entwicklung der operativen Bedingungen; des Erhalts erforderlicher Genehmigungen, Lizenzen oder Zustimmungen Dritter zu günstigen Bedingungen; der Verfügbarkeit von Ausrüstung; der Fähigkeit der Deep Sea Minerals Corp., Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu sichern; Wechselkurs- und Zinsentwicklungen; der Auswirkungen des Wettbewerbs; der Veränderungen und Trends in der Branche der Deep Sea Minerals Corp. und der globalen Wirtschaft; Änderungen von Gesetzen, Regeln, Vorschriften und globalen Standards; der Fähigkeit der Deep Sea Minerals Corp., ihren Marktanteil auszubauen; der Fähigkeit der Deep Sea Minerals Corp., Schlüsselpersonal zu halten; Transaktionsmöglichkeiten, Explorationspotenzial sowie Edelmetallpreise.

Die in diesem Artikel enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen, die Deep Sea Minerals Corp. zum Zeitpunkt dieses Dokuments als angemessen und vernünftig erachtet hat. Sie unterliegen zudem bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die erzielten Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit dargestellten abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Risikofaktoren und Unsicherheiten, die unter "Risk Factors" in der CSE-Listing-Erklärung (Form 2A) von Deep Sea Minerals Corp. vom 19. Januar 2026 (die "Listing-Erklärung") beschrieben sind, sowie Kapitalanforderungen und Finanzierungsrisiken; Genehmigungs- und Lizenzierungsrisiken; regulatorische Genehmigungen für die Produktion; Risiken im Zusammenhang mit Ressourcen- und Eigentumsrechten; fortlaufende operative Verluste; allgemeine Geschäftsrisiken; rechtliche, politische und gesellschaftliche Instabilität; umfangreiche staatliche Regulierung; operative Risiken der Unterwasserentwicklung; Naturgefahrenrisiken; Risiken der Vermögensbeschlagnahme oder des erzwungenen Verkaufs; Ausfall von Ausrüstung und technologische Überalterung; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Abhängigkeit von Beratern und Auftragnehmern; Risiken im Zusammenhang mit strategischen Veränderungen und Restrukturierungen; unsichere Marktnachfrage nach Mineralien; Verzögerungen beim Verkauf und bei der Verwertung von Mineralien; Unsicherheit von Mineralressourcenschätzungen; zusätzliche Faktoren, die Ressourcenschätzungen beeinflussen; unzureichender Versicherungsschutz; Risiken aus Rechtsstreitigkeiten; Anfälligkeit für Leerverkäufe; sowie Risiken im Zusammenhang mit Geschäftsausweitung und Integration. Sollte eines dieser Risiken oder eine dieser Unsicherheiten eintreten oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Einschätzungen, Schätzungen oder Annahmen als unzutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen. Die oben genannten Risiken, Unsicherheiten, Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen sowie die im Abschnitt "Risk Factors" der Listing-Erklärung näher beschriebenen Punkte sollten von den Lesern sorgfältig berücksichtigt werden.

Obwohl Deep Sea Minerals Corp. versucht hat, wichtige Risikofaktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse oder zukünftige Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, können weitere Risikofaktoren bestehen, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder die es derzeit als nicht wesentlich erachtet, die jedoch ebenfalls dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse oder zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten abweichen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen, die nur zum Zeitpunkt dieses Artikels gelten. Die in diesem Artikel enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen unsere Erwartungen zum Zeitpunkt dieses Dokuments dar und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Wir lehnen jede Absicht oder Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer soweit dies nach geltendem kanadischem Wertpapierrecht erforderlich ist.

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Die Exploration und Entwicklung von Rohstoffen ist hoch spekulativ und mit einer Vielzahl erheblicher inhärenter Risiken verbunden, die dazu führen können, dass Projekte aus kommerziellen, technischen, politischen, regulatorischen oder finanziellen Gründen nicht erfolgreich entwickelt werden oder - selbst wenn sie erfolgreich entwickelt werden - über die Lebensdauer einer Mine hinweg aus den genannten Gründen wirtschaftlich nicht tragfähig bleiben. Es gibt keine Garantie dafür, dass Deep Sea Minerals Corp eine Rendite für die Aktionäre erzielen kann. Die Erfolgsaussichten sollten im Kontext der frühen Entwicklungsphase des Unternehmens bewertet werden.

Die Fähigkeit von Deep Sea Minerals Corp, Ressourcen in ausreichender Menge und Qualität zu identifizieren, um Entwicklungsmaßnahmen zu rechtfertigen, und/oder die Fähigkeit, Entwicklungsarbeiten zu beginnen und abzuschließen sowie kommerzielle Produktionsaktivitäten in einem seiner Projekte aufzunehmen und aufrechtzuerhalten, hängt von zahlreichen Faktoren ab, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Dazu gehören unter anderem der Erfolg der Exploration, die Sicherung von Finanzierungen für alle Phasen der Exploration, Entwicklung und kommerziellen Förderung, die Angemessenheit der Infrastruktur, die geologischen und metallurgischen Eigenschaften der Lagerstätten, die Verfügbarkeit von Verarbeitungstechnologien und -kapazitäten, die Verfügbarkeit von Lagerkapazitäten, Angebot und Nachfrage nach Gold und anderen Mineralien, die Verfügbarkeit von Ausrüstung und Einrichtungen zur Durchführung und zum Abschluss der Entwicklungsarbeiten, die Kosten für Verbrauchsmaterialien sowie Bergbau- und Verarbeitungsausrüstung, technologische und ingenieurtechnische Probleme, Unfälle, Sabotage- oder Terrorakte, zivile Unruhen und Proteste, Wechselkursschwankungen, regulatorische Änderungen, Wasserverfügbarkeit, die Verfügbarkeit und Produktivität qualifizierter Arbeitskräfte, die Erlangung erforderlicher Genehmigungen und Lizenzen (einschließlich Bergbaulizenzen) sowie politische Faktoren, einschließlich unerwarteter Änderungen von Regierungen oder staatlichen Richtlinien in Bezug auf Exploration, Entwicklung und kommerzielle Bergbauaktivitäten.

Darüber hinaus können Kostenüberschreitungen oder unerwartete Veränderungen der Rohstoffpreise während der zukünftigen Entwicklung dazu führen, dass Projekte unwirtschaftlich werden, selbst wenn sie zuvor in Machbarkeitsstudien als tragfähig eingestuft wurden. Daher besteht trotz positiver Ergebnisse aus einer oder mehreren Machbarkeitsstudien das Risiko, dass Deep Sea Minerals Corp die Entwicklung nicht abschließen und den kommerziellen Bergbaubetrieb auf einer oder mehreren Liegenschaften nicht aufnehmen kann, was erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, die finanzielle Lage, die Betriebsergebnisse und die zukünftigen Aussichten des Unternehmens haben könnte.

Für einen umfassenderen Überblick über die mit der Geschäftstätigkeit von Deep Sea Minerals Corp verbundenen Risiken wird auf die Risikofaktoren verwiesen, die im Canadian Securities Exchange Form 2A - Listing Statement vom 19. Januar 2026 (das "Listing Statement") sowie in anderen fortlaufenden Offenlegungsdokumenten beschrieben sind, die im SEDAR+-Profil von Deep Sea Minerals Corp unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

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Wir empfehlen den Lesern, umsichtig zu investieren und die Anleger- und Emittenteninformationen auf den Websites der United States Securities and Exchange Commission (SEC) zu prüfen. Die SEC hat eine investorenorientierte Website eingerichtet, die Ihnen hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen und Betrug zu vermeiden: www.investor.gov. Einreichungen börsennotierter Unternehmen können unter www.sec.gov und/oder bei der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) unter www.finra.org eingesehen werden. FINRA veröffentlicht außerdem Informationen zum verantwortungsvollen Investieren auf ihrer Website: www.finra.org/Investors/index.html.

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Die angegebenen Preise für die besprochenen Wertpapiere entsprechen, sofern nicht anders angegeben, den Schlusskursen des letzten Handelstages vor der jeweiligen Erstveröffentlichung.

Interessen / Interessenkonflikte

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Emittent: Deep Sea Minerals Corp

Datum der Erstveröffentlichung: 13.07.2026

Uhrzeit der Erstveröffentlichung: 6:30 Uhr

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

Adressaten: Der Distributor stellt die Kommunikation gleichzeitig allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen sowie privaten Investoren zur Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Distributor veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Berichte, Research-Dokumente und sonstigen Unterlagen richten sich nicht an US-Personen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan und dürfen von diesen weder eingesehen noch verbreitet werden. Informationsquellen: Die Informationsquellen des Distributors und des Verfassers umfassen Daten und Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z. B. Reuters, Bloomberg, Infront usw.), Analysen sowie Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Die Bewertungen und daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen wurden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller aus Sicht des Verfassers zum jeweiligen Zeitpunkt öffentlich verfügbaren, entscheidungsrelevanten Faktoren erstellt.

Da auch andere Research-Häuser und Börsenbriefe die Aktie besprechen können, kann es im Zeitraum der Empfehlung zu einer gleichgerichteten Informations- und Meinungsbildung kommen.

Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass der Emittent der höchstmöglichen Risikoklasse für Aktien zuzuordnen ist. Der Emittent verfügt möglicherweise noch über keine Umsätze und befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium, was mit erheblichen Risiken verbunden ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist derzeit noch unzureichend, was die Risiken erheblich erhöht. Darüber hinaus können künftig notwendige Kapitalerhöhungen zu kurzfristigen Verwässerungseffekten führen, die sich nachteilig auf Investoren auswirken können. Sollte es dem Emittenten in den kommenden Jahren nicht gelingen, weitere finanzielle Mittel zu sichern, besteht das Risiko einer Insolvenz sowie eines Delistings bzw. der Einstellung des Börsenhandels.

Die vom Distributor auf seinen Websites und in seinen Newslettern veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Wertpapiere noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Aussagen basieren auf Quellen, die der Herausgeber für vertrauenswürdig hält. Dennoch ist eine Haftung für finanzielle Verluste, die aus der Nutzung der Aussagen oder der Aktiendiskussionen für eigene Anlageentscheidungen entstehen, ausdrücklich ausgeschlossen.

Wir weisen darauf hin, dass Investitionen in Aktien stets mit Risiken verbunden sind. Jede Transaktion mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder anderen Finanzprodukten ist mit äußerst hohen Risiken verbunden. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder sonstiger Veränderungen können erhebliche Kursverluste eintreten, im schlimmsten Fall bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals. Bei derivativen Finanzprodukten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens ebenso hoch wie bei Small-Cap-Aktien, und selbst große in- und ausländische Aktien können erhebliche Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden. Vor jeder Anlageentscheidung sollten Sie zusätzlichen Rat einholen, beispielsweise bei Ihrer Bank oder einem vertrauenswürdigen Berater.

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Alle Aussagen in diesem Bericht zum Emittenten, mit Ausnahme historischer Fakten, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu verstehen, die aufgrund erheblicher Unsicherheiten möglicherweise nicht eintreten. Die Aussagen des Verfassers unterliegen Unsicherheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es besteht keine Sicherheit oder Garantie dafür, dass die getroffenen Prognosen tatsächlich eintreten. Daher sollten Leser sich nicht auf die Aussagen des Verfassers verlassen und keine Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage dieser Mitteilung kaufen oder verkaufen.

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Es besteht keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten, des Verfassers oder (anderer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die Entwicklung der Aktie des Emittenten ist daher ungewiss. Wie bei sogenannten Micro-Cap-Aktien besteht auch hier das Risiko eines Totalverlusts. Die Aktie eignet sich daher ausschließlich als dynamische Beimischung zu einem ansonsten gut diversifizierten Portfolio.

Der Anleger sollte die Nachrichtenlage aufmerksam verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für den Handel mit Penny Stocks verfügen. Die für dieses Marktsegment typische geringe Marktbreite führt zu hoher Volatilität. Unerfahrenen Anlegern sowie risikoarmen Investoren wird grundsätzlich von einer Investition in die Aktie des Emittenten abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene, professionelle Händler.

Maßgeblich für die Bewertung eines Emittenten ist, ob nach Auffassung des Verfassers dessen Aktien sich im Vergleich zu Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer-Group innerhalb der folgenden 12 Monate (Gültigkeitszeitraum) besser, schlechter oder gleich entwickeln können:

Sell: Der Begriff "Sell" bedeutet verkaufen. Der Verfasser ist der Ansicht, dass weitere Kursgewinne unwahrscheinlich sind, ein Kursverlust eintreten kann oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird die Empfehlung "Sell" ausgesprochen.

Hold: Der Begriff "Hold" bedeutet halten. Der Verfasser sieht Kurspotenzial für die Aktie und ist daher der Meinung, dass sie im Portfolio gehalten werden sollte.

Buy: Der Begriff "Buy" bedeutet kaufen. Der Verfasser erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er sie derzeit als unterbewertet ansieht.

Strong Buy: Der Begriff "Strong Buy" bedeutet eindeutig kaufen und wird beispielsweise von US-Investmenthäusern wie Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Verfasser erwartet einen überdurchschnittlichen Kursanstieg im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer-Group.

Unabhängig von der jeweiligen Bewertung bestehen laut Sensitivitätsanalyse erhebliche Risiken aufgrund möglicher Änderungen der zugrunde liegenden Annahmen. Die in der Analyse enthaltene Darstellung der Risikofaktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Enthaltene Werte: CA24378A1012