HelloFresh nähert sich wieder ihrem Tiefpunkt. Vorbörslich auf Tradegate verloren die Aktien heute über 4 Prozent auf 3,55 €, was den Kurs gefährlich nah an das Rekordtief vom März bei 3,49 € herangebracht hat. Analyst Sven Sauer von Kepler Cheuvreux hat die Reißleine gezogen und stuft die Papiere auf "Reduce" ab. Ein Kursziel kaum über dem Rekordtief Sauer senkte sein Kursziel um 1 € auf nun 3,50 €. Das ist kaum Luft nach oben. Sein Hauptkritikpunkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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