Das hatte sich bereits abgezeichnet: Der Börsenneuling SMAG ist mit einem deutlichen Abschlag auf den Ausgabepreis in den Handel gestartet. Damit bestätigt sich die Einschätzung von DER AKTIONÄR. Doch nicht nur der Börsengang von SMAG enttäuscht: Auch die Performance von Vincorion und Gabler lässt langfristig zu wünschen übrig.• SMAG-Börsendebüt floppt - der erste Kurs liegt mit 35 Euro deutlich unter dem Ausgabepreis.• Die Euphorie im Rüstungssektor ist dahin. • Die SMAG-Aktie ist kein Kauf. Es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär