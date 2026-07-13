Vor wenigen Tagen veröffentliche der Chaos Computer Club (CCC) einen Bericht, wonach bei Photovoltaik-Anlagen mit Mikro-Wechselrichtern von Hoymiles eine "gefährliche Sicherheitslücke" bestehe. Es legte offen, dass der Schlüssel zur Steuerung der Anlagen komplett ungeschützt sei und die Photovoltaik-Anlagen quasi im Vorbeifahren mit "Bauteilen aus der Grabbelkiste" abgeschaltet oder sogar dauerhaft physisch zerstört werden könnten. Der Chaos Computer Club erklärte weiter, dass sich Hoymiles "taub" stelle und auf Hinweise zur Sicherheitslücke "irritiert bis gar nicht" reagiere. Eine Nachfrage von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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