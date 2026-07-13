Die Abivax-Aktie bleibt einer der spannendsten Biotech-Werte des Jahres. Nachdem Reuters zuletzt bestätigt hatte, dass der französische Wirkstoffentwickler mit mehreren Interessenten über eine mögliche Übernahme gesprochen haben soll, hat sich das fundamentale Bild in den vergangenen Tagen weiter aufgehellt. Gleich mehrere Investmentbanken hoben ihre Einschätzungen an oder bestätigten ihre positiven Bewertungen - ein wichtiges Signal für die laufende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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