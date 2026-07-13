London (www.fondscheck.de) - Vanguard ernennt Rachel Baxter zur Head of Investment Management, Europe, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: In dieser Funktion wird Rachel Baxter das Investment Management für das Europageschäft von Vanguard leiten und für das Portfoliomanagement, Investment Research, Capital Markets und Trading sowie die Leitung des europäischen Bond-Index-Teams zuständig sein. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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