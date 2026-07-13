Original-Research: Northwest Biotherapeutics Inc. - from First Berlin Equity Research GmbH



13.07.2026 / 14:39 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Northwest Biotherapeutics Inc. Company Name: Northwest Biotherapeutics Inc. ISIN: US66737P6007 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 13.07.2026 Target price: USD 1.00 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on Northwest Biotherapeutics Inc. (ISIN: US66737P6007). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and maintained his USD 1.00 price target.



Abstract:

Northwest Biotherapeutics presented new analyses of its Phase 3 study of DCVax-L, its autologous dendritic cell vaccine for glioblastoma (GBM), at the 2026 British Neuro-Oncology Society (BNOS) Annual Meeting. The analyses, conducted by independent statisticians, applied Propensity Score Matching (PSM) and Inverse Probability Weighting (IPW) to individual patient data (IPD) from three external randomised controlled trials in newly diagnosed GBM (CORE, CENTRIC and AVAglio). Both are well-established statistical methods that improve the comparability of treatment and external control populations, allowing a more reliable estimate of treatment effect. The headline finding was that the originally reported survival benefit of 2.8 months was likely underestimated. Whereas the original Phase 3 analysis showed a median overall survival (OS) benefit of 2.8 months, the new patient-level analyses consistently estimate a benefit of 3.4-6.3 months across all PSM analyses and 3.4-4.3 months across all IPW analyses, with all results remaining statistically significant. For comparison, temozolomide, the standard of care in GBM for more than two decades, was approved on the basis of a 2.5-month OS benefit. In our view, three aspects make these findings particularly relevant. First, the analyses were pre-specified in the original Statistical Analysis Plan rather than performed post hoc. Second, the results are highly consistent across three independent external Phase 3 datasets and two complementary statistical methodologies. Third, sensitivity analyses indicate that an unmeasured prognostic factor would need to be implausibly strong to fully explain away the observed survival benefit, further supporting the robustness of the findings. In our view, the new data materially strengthen the evidentiary package supporting Northwest's ongoing UK Marketing Authorisation Application (MAA), particularly in light of the MHRA's updated guidance recognising external control arms in rare and life-threatening diseases, ahead of the expected MHRA decision later this year. We therefore reiterate our Buy recommendation and USD 1.00 price target (Upside: >460%).



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Northwest Biotherapeutics Inc. (ISIN: US66737P6007) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von USD 1,00.



Zusammenfassung:

Northwest Biotherapeutics stellte auf der Jahrestagung 2026 der British Neuro-Oncology Society (BNOS) neue Analysen seiner Phase-3-Studie zu DCVax-L vor, seinem autologen dendritischen Zellimpfstoff gegen das Glioblastom (GBM). Die von unabhängigen Statistikern durchgeführten Analysen wandten Propensity-Score-Matching (PSM) und Inverse-Probability-Weighting (IPW) auf individuelle Patientendaten (IPD) aus drei externen randomisierten kontrollierten Studien bei neu diagnostiziertem GBM an (CORE, CENTRIC und AVAglio). Beides sind etablierte statistische Methoden, die die Vergleichbarkeit von Behandlungs- und externen Kontrollgruppen verbessern und so eine zuverlässigere Schätzung des Behandlungseffekts ermöglichen. Das wichtigste Ergebnis war, dass der ursprünglich berichtete Überlebensvorteil von 2,8 Monaten wahrscheinlich unterschätzt wurde. Während die ursprüngliche Phase-3-Analyse einen medianen Gesamtüberlebensvorteil (OS) von 2,8 Monaten zeigte, schätzen die neuen Analysen auf Patientenebene durchweg einen Vorteil von 3,4 bis 6,3 Monaten in allen PSM-Analysen und von 3,4 bis 4,3 Monaten in allen IPW-Analysen, wobei alle Ergebnisse statistisch signifikant blieben. Zum Vergleich: Temozolomid, seit mehr als zwei Jahrzehnten der Behandlungsstandard bei GBM, wurde auf der Grundlage eines OS-Vorteils von 2,5 Monaten zugelassen. Unserer Ansicht nach machen drei Aspekte diese Ergebnisse besonders relevant. Erstens wurden die Analysen im ursprünglichen statistischen Analyseplan vorab festgelegt und nicht nachträglich durchgeführt. Zweitens sind die Ergebnisse über drei unabhängige externe Phase-3-Datensätze und zwei sich ergänzende statistische Methoden hinweg äußerst konsistent. Drittens deuten Sensitivitätsanalysen darauf hin, dass ein nicht gemessener Prognosefaktor unplausibel stark sein müsste, um den beobachteten Überlebensvorteil vollständig zu erklären, was die Robustheit der Ergebnisse weiter untermauert. Unserer Ansicht nach stärken die neuen Daten das Evidenzpaket zur Unterstützung des laufenden Zulassungsantrags (MAA) von Northwest im Vereinigten Königreich erheblich, insbesondere angesichts der aktualisierten Leitlinien der MHRA, die externe Kontrollgruppen bei seltenen und lebensbedrohlichen Erkrankungen anerkennen, im Vorfeld der für später in diesem Jahr erwarteten Entscheidung der MHRA. Wir bekräftigen daher unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von USD 1,00 (Aufwärtspotenzial: >460%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.







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