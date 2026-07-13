Die weltweit aktive Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in Frankreich, Ardian, hat eine Mehrheitsbeteiligung an der Munich Electrification GmbH erworben. Die Anteile stammen von den Gründern des Münchner Unternehmens, wie die Unternehmen am Montag veröffentlichten. Diese würden im Zuge einer Transaktion mit einer Minderheit am Unternehmen rückbeteiligt. Auch das Managementteam erwirbt den Angaben zufolge eine signifikante Beteiligung. Mit der Transaktion werde Ardian Munich Electrification zusätzliches Kapital zur Verfügung stellen, um das Erreichen seiner strategischen Ziele zu beschleunigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland