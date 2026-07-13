Natürlich irgendwie eine Plattitüde, aber ich rechne ab und an "alles" in Kilowattstunden um. Kilo bedeutet 1000, h bedeutet Stunde oder eben 3600 Sekunden und Watt steht für die Einheit der Leistung (für uns Menschen sinnlich nicht (be)greifbar). Leistung ist elektrisch beispielsweise mit 1 Volt * 1 Ampere = 1 Watt definiert und die "Arbeit" = Leistung * Zeit wird auch als Energie benannt, also Watt * Sekunde. Damit sind also 1 Volt * 1 Ampere * 1. 000 * 3. 600 Sekunden entweder 3. 600. 000 Wattsekunden oder 1 Kilowattstunde (auch dies ist für uns sinnlich orientierte Menschen schwer vorstellbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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