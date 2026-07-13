Dublin (www.fondscheck.de) - Leverage Shares hat am heutigen 9. Juli 2026 vier neue Exchange Traded Products (ETPs) an der Deutschen Börse (Xetra) gelistet, so Leverage Shares in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die neuen Produkte bieten institutionellen und erfahrenen Privatanlegern sowohl gehebelte Long- und Short-Positionen auf SpaceX als auch optionsbasierte Einkommensstrategien auf SpaceX und den Speicherchip-Sektor. Das Leverage Shares 3x Long SpaceX ETP ist bereits seit Mitte Juni an der London Stock Exchange (LSE) und der Borsa Italiana gelistet und wird nun wie angekündigt auch auf Xetra verfügbar sein. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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