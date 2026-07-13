Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft L&G legt zusammen mit dem Portfolioberater Willis Towers Watson (WTW) sowie dem Indexanbieter MSCI einen börsengehandelten Fonds (ETF) auf, so die Experten von "FONDS professionell".Der L&G WTW Global Equity Diversified ETF (ISIN IE000GUIUXXX / WKN A426NK) fuße auf dem globalen Börsenbarometer MSCI ACWI, solle aber eine bessere Wertentwicklung erzielen. Zugleich sollten die Diversifikation sowie das Gesamtrisiko dem Vergleichsbarometer entsprechen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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