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View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/alzheimers-survivor-82-takes-on-a-650-mile-cross-country-challenge-from-lands-end-to-london-302822538.html
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|Apollo Health: Alzheimer's Survivor, 82, Takes on a 650-Mile Cross-Country Challenge from Land's End to London
|View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/alzheimers-survivor-82-takes-on-a-650-mile-cross-country-challenge-from-lands-end-to-londo...
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