Im Juni 2026 stieg der Haas Invest4 Innovation Fund um knapp 1 %. Es war der dritte grüne Monat in Folge, nachdem das erste Halbjahr insgesamt eher enttäuschend verlief. Historisch ist der Juni oft schwach, während der Juli traditionell stark performt. Wichtige Punkte: Der Investor bleibt optimistisch für das zweite Halbjahr. Er erwartet eine mögliche Rotation von überhitzten AI/Semiconductor-Titeln hin zu Software, Value und Qualitätsaktien. Zudem sieht er Chancen bei überverkauften chinesischen und brasilianischen Titeln. Die erwartete jährliche Rendite des Portfolios liegt weiterhin bei ca. 45 %. Fazit: Schwieriges erstes Halbjahr, aber fundamentale Bewertungen attraktiv und charttechnisch an potenziellen Wendepunkten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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