Anfang Juli hat der Koalitionsausschuss von CDU/CSU und SPD mit dem Papier "Ein Programm für Aufschwung und Beschäftigung" unter rund 30 Beschlusspunkten auch die Einführung eines "Smart Meter Light" befürwortet - sehr zur Freude von Unternehmen und Verbänden, die sich bereits seit langem für eine solche Lösung starkmachen. Vorgesehen ist die "Light"-Lösung für alle Haushalte, die nicht zu den sogenannten Pflichteinbaufällen zählen; letztere sind alle mit einem Jahresstromverbrauch über 6. 000 Kilowattstunden, einer Photovoltaik-Anlage ab 7 Kilowatt Leistung sowie steuerbaren Verbrauchseinrichtungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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