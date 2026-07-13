Die erneuten Angriffe zwischen den USA und dem Iran treiben die Ölpreise nach oben und erhöhen die Nervosität an den Finanzmärkten. Im Zentrum des Konflikts steht die Straße von Hormus, durch die ein erheblicher Teil der weltweiten Öl- und Gaslieferungen transportiert wird. Ein schnelles Ende der militärischen Auseinandersetzungen ist derzeit nicht absehbar.Ölpreise ziehen wieder deutlich an Ein Barrel der Nordseesorte Brent verteuerte sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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