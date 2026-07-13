EQS-News: PSI Software SE
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung
PSI mit konstantem Umsatz und Transformationskosten im ersten Quartal
Das Segment Process Industries & Metals litt unter dem zunehmend schwierigen konjunkturellen Umfeld in Europa, so dass der Umsatz um 24,4 % auf 14,5 Millionen Euro zurückging (31.03.2025: 19,2 Millionen Euro). Das Betriebsergebnis des Segments verschlechterte sich, insbesondere durch den Rückgang der Lizenzumsätze, auf -2,4 Millionen Euro (31.03.2025: 0,8 Millionen Euro).
Der Umsatz im Segment Discrete Manufacturing lag mit 7,9 Millionen Euro 1,7 % über dem Vergleichswert des Vorjahres (31.03.2025: 7,8 Millionen Euro). Das Betriebsergebnis war aufgrund von Aufwendungen für die Cloud- und SaaS-Transformation mit -1,7 Millionen Euro negativ (31.03.2025: -0,1 Millionen Euro).
Das Segment Logistics steigerte den Umsatz um 7,0 % auf 8,8 Millionen Euro (31.03.2025: 8,2 Millionen Euro). Das Betriebsergebnis war auch hier infolge der Aufwendungen für die Cloud- und SaaS-Transformation mit -0,6 Millionen Euro leicht negativ, während es im Vorjahresquartal ausgeglichen war.
Die Mitarbeiterzahl des Konzerns verringerte sich durch das im zweiten Quartal 2025 initiierte Kostensenkungsprogramm auf 2.295 (31.03.2025: 2.339). Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit war mit -3,7 Millionen Euro negativ (31.03.2025: 10,6 Millionen Euro). Die liquiden Mittel erhöhten sich gegenüber dem Jahresende 2025 auf 30,9 Millionen Euro (31.12.2025: 27,3 Millionen Euro), während die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten auf 31,9 Millionen Euro stiegen (31.12.2025: 18,5 Millionen Euro).
Am 1. Juli 2026 hat Warburg Pincus bekanntgegeben, dass alle Bedingungen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots an die Aktionäre der PSI erfüllt wurden. Damit wurde ein wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung der strategischen Partnerschaft erreicht, so dass PSI nun beschleunigt in Innovationen und die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells investieren wird.
Trotz der konjunkturellen Unsicherheiten und des weiterhin hohen Investitionsbedarfs strebt PSI für 2026 ein Wachstum des Auftragseingangs und Umsatzes um etwa 10 % und eine um Einmalaufwendungen bereinigte EBIT-Marge von etwa 4 % an.
Der PSI-Konzern entwickelt Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern und Industrie. Als unabhängiger Softwarehersteller mit 2.300 Beschäftigten ist PSI seit 1969 Technologieführer für Prozesssteuerungssysteme, die durch die Kombination von KI-Methoden mit industriell bewährten Optimierungsverfahren für eine nachhaltige Energieversorgung, Produktion und Logistik sorgen. Die innovativen Branchenprodukte können vom Kunden selbst oder in der Cloud betrieben werden. www.psi.de
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PSI Software SE
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Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
Deutschland
Tel. +49 30 2801-2727
E-Mail: kpierschke@psi.de
13.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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