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PSI im zweiten Quartal mit Wachstum bei Auftragseingang und Umsatz
Das Segment Process Industries & Metals litt weiterhin unter dem konjunkturellen Umfeld in Europa, so dass der Umsatz um 13,6 % auf 30,5 Millionen Euro zurückging (30.06.2025: 35,3 Millionen Euro). Das Betriebsergebnis des Segments war trotz einer Verbesserung im zweiten Quartal mit -2,8 Millionen Euro negativ (30.06.2025: 0,9 Millionen Euro).
Der Umsatz im Segment Discrete Manufacturing lag mit 16,1 Millionen Euro 3,4 % unter dem Vergleichswert des Vorjahres (30.06.2025: 16,7 Millionen Euro). Das Betriebsergebnis war aufgrund der Aufwendungen für die Cloud- und SaaS-Transformation mit -3,1 Millionen Euro negativ (30.06.2025: 0,4 Millionen Euro).
Das Segment Logistics steigerte den Umsatz um 13,9 % auf 19,4 Millionen Euro (30.06.2025: 17,1 Millionen Euro). Das Betriebsergebnis verbesserte sich im zweiten Quartal, war infolge der Aufwendungen für die Cloud- und SaaS-Transformation mit -0,5 Millionen Euro aber noch leicht negativ (30.06.2025: 0,6 Millionen Euro).
Die Mitarbeiterzahl des Konzerns verringerte sich durch das im zweiten Quartal 2025 initiierte Kostensenkungsprogramm auf 2.241 (30.06.2025: 2.351). Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit war mit -5,4 Millionen Euro negativ (30.06.2025: 7,6 Millionen Euro). Die liquiden Mittel verringerten sich gegenüber dem Jahresende 2025 auf 24,1 Millionen Euro (31.12.2025: 27,3 Millionen Euro), während die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten auf 31,0 Millionen Euro stiegen (31.12.2025: 18,5 Millionen Euro).
Am 1. Juli 2026 hat Warburg Pincus bekanntgegeben, dass alle Bedingungen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots an die Aktionäre der PSI erfüllt wurden. Im Juli 2026 hat PSI eine Barkapitalerhöhung durchgeführt, die vollständig von der Zest Bidco GmbH, der Bietergesellschaft des freiwilligen Übernahmeangebots, gezeichnet wurde, wodurch PSI rund 29 Millionen Euro Eigenmittel zugeflossen sind.
Vor dem Hintergrund der verbesserten Umsatz- und Ertragsentwicklung im zweiten Quartal strebt PSI trotz der konjunkturellen Unsicherheiten für 2026 auch weiterhin ein Wachstum des Auftragseingangs und Umsatzes um etwa 10 % und eine um Einmalaufwendungen bereinigte EBIT-Marge von etwa 4 % an.
Der PSI-Konzern entwickelt Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern und Industrie. Als unabhängiger Softwarehersteller mit knapp 2.300 Beschäftigten ist PSI seit 1969 Technologieführer für Prozesssteuerungssysteme, die durch die Kombination von KI-Methoden mit industriell bewährten Optimierungsverfahren für eine nachhaltige Energieversorgung, Produktion und Logistik sorgen. Die innovativen Branchenprodukte können vom Kunden selbst oder in der Cloud betrieben werden. www.psi.de
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Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
Deutschland
Tel. +49 30 2801-2727
E-Mail: kpierschke@psi.de
31.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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