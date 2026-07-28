Original-Research: PSI Software SE - von GSC Research GmbH



28.07.2026 / 08:01 CET/CEST

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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GSC Research GmbH zu PSI Software SE Unternehmen: PSI Software SE ISIN: DE000A0Z1JH9 Anlass der Studie: Geschäftszahlen 2025, Zahlen Q1/2026 Empfehlung: Halten seit: 28.07.2026 Kursziel: 45,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 14.11.2025, vormals Kaufen Analyst: Thorsten Renner

Verhaltener Jahresauftakt 2026



Im Geschäftsjahr 2025 verzeichnete die PSI Software SE nach schwierigen Jahren wieder ein deutliches Wachstum bei Umsatz und Auftragseingang. Trotz allem bleibt das Unternehmen jedoch derzeit noch weiterhin in einer Transformationsphase, die das Ergebnis belastet. Denn diese Transformation hin zu einem Cloud- und Software-as-a-Service-Anbieter bringt in der Anfangsphase merklich höhere Kosten mit sich. Hierzu zählen Investitionen in neue Produkte, Technologien, Cloud-Kapazitäten und Partnerschaften. In Zukunft erwartet das Management daraus aber deutlich höhere Margen.



Zusätzlich belasteten erhebliche Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot von Warburg Pincus. Der neue Mehrheitsaktionär unterstützt jedoch die Unternehmensstrategie in vielerlei Hinsicht. Hierzu zählen auch zusätzliche finanzielle Mittel. In diesem Rahmen wurde jüngst eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durchgeführt, die dem Unternehmen rund 29 Mio. Euro frische Eigenmittel einbrachte.



Die erfolgreiche Transformation eröffnet der Gesellschaft in Zukunft deutlich höhere Umsätze und Margen. Im Preis des Übernahmeangebots waren aber auch bereits viele positive Zukunftsentwicklungen berücksichtigt. Seit Ankündigung des Übernahmeangebots schwankt der Kurs des PSI-Anteilsscheins in engen Grenzen um die Marke des Angebotspreises von 45,00 Euro. Auf dieser Basis belassen wir unser Kursziel weiter bei 45,00 Euro und bekräftigen unsere Einschätzung, die PSI-Aktie zu "Halten".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 2026-07-28_PSI

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