EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: PSI Software SE
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
27.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PSI Software SE
|Dircksenstraße 42-44
|10178 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.psi.de
|LEI Code:
|529900OS5AIRXC3T2J37
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2371904 27.07.2026 CET/CEST
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