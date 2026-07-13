Sibanye-Stillwater: Focus on Maximizing Margins and Operational Efficiency
© 2026 Swiss Resource Capital
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|1,830
|1,885
|19:31
|1,870
|1,880
|19:28
Sibanye-Stillwater: Focus on Maximizing Margins and Operational Efficiency
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|18:46
|Sibanye-Stillwater: Focus on Maximizing Margins and Operational Efficiency
|Sibanye-Stillwater: Focus on Maximizing Margins and Operational Efficiency
► Artikel lesen
|16:29
|R964m to be spent at Sibanye-Stillwater's K4 platinum group metals project: Remaining project capital of R964-milion of ...
|10:50
|SIBANYE STILLWATER LIMITED - Ruhe vor dem nächsten Impuls
|00:35
|Lithium-Wende 2026?: Ein Milliardenkonzern macht ernst - profitiert dieser Junior-Explorer als Nächstes?
|So
|SIBANYE STILLWATER LIMITED - Ruhe vor der Bewegung
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|SIBANYE STILLWATER LIMITED
|1,895
|+1,34 %